El Eldense se planta en Tarazona en plena racha

El Eldense pone a prueba este domingo, en Tarazona (16.30 horas), su gran momento después de encadenar tres victorias en las que ha conseguido anotar 11 goles en total, triunfos que le han valido para seguir opositando al título de liga, es decir, al ascenso directo.

Con la promoción casi asegurada, el equipo que entrena Claudio Barragán vuelve a necesitar los tres puntos en esta salida para seguir el ritmo de Sabadell y Atlético de Madrid B, que le preceden en la clasificación. El técnico azulgrana recordó ante los medios, justo antes de subirse al autocar, que aún tienen rivales por delante con el mismo objetivo, todavía restan nueve jornadas por disputar y que todas ellas, sin excepción, hay que afrontarlas como las tres anteriores, «con intensidad y humildad» para repetir los últimos resultados, excelentes, sellados ante el Gimnàstic (4-1), el Atlético Sanluqueño (4-0) y la UD Ibiza (3-0).

Para la cita en suelo aragonés, el técnico valenciano no podrá contar con tres jugadores capitales para el proyecto como son el goleador Dioni Villalba, el centrocampista que sostiene la idea de juego de este Deportivo, Manu Molina, y el omnipresente Jesús Clemente, todos ellos por sanción federativa al cumplir ciclo de tarjetas.

Su rival de este domingo afronta el envite después de cosechar tres derrotas y un empate, pero, pese a esta inercia negativa, que sitúa a los zaragozanos al borde del descenso, el técnico azulgrana avisa de que «eso puede ser una motivación para ellos». Las ausencias importantes en la convocatoria no son excusa alguna para el preparador del Deportivo, que ha alcanzado el tramo decisivo de la temporada en un momento inmejorable. «Lo más importante ahora mismo es que los que vayan a participar el domingo estén concienciados de lo que tenemos delante. Estoy tranquilo porque veo a los jugadores, independientemente de las bajas, con mucha implicación».

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Sigue sin poder ejercitarse con el primer equipo el joven mediocentro Rubén Quintanilla, al que aún le faltan dos semanas para volver a integrarse en el grupo. Con todo ello, Claudio Barragán podría alinear a Ramón Vila, Ibarrondo, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Marcos Bustillo, Guille Macho, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Rober Ibáñez.