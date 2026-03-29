El Eldense gana en Tarazona y sigue su buena racha

El Eldense sigue prolongando idilio y sensaciones y sumó para la causa tres puntos más en un partido de trabajo y cabeza ante un Tarazona que jugó en superioridad toda la segunda mitad sin premio final.

Salida trampa para CD Eldense al Municipal de Tarazona de donde solo dos equipos a lo largo de la temporada consumaron el triunfo. Empezó el Tarazona con la disposición de transitar juego hacia el área del Eldense y con ello ya puso a prueba a un Ramón Vila que a los nueve minutos hizo de las suyas sacando una mano a un testarazo de Cubillas que transitaba envenenado a portería alicantina. El propio Cubillas volvería a ejercer en ataque peligro para los aragoneses en otra aproximación esta vez sin conectar en área un buen envío en banda para un primer cuarto de hora de empuje local. No conseguía el Eldense quitarse el dominio local y apostó por dar a la contra caza a un Tarazona que vería como de penalti, Nacho Quintana para los de Claudio Barragán, avanzaba a estos. El gol no amilanó a los de casa que querían y apostaban por dominar al Eldense a base de llevar el esférico sobre área de Vila. Aguantó bien el equipo alicantino que no concedió en exceso atrás, si bien antes del descanso sufrió la segunda amarilla a Nacho Quintana que dejaba por delante una segunda mitad de pico y pala.

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La segunda parte otra vez la intentó poner de cara el Tarazona con un primer aviso en un remate de cabeza de Carrasco a manos de Ramón y el Eldense se hizo a la idea de acoplarse a la situación con un hombre menos. Al cuarto de hora asestó el conjunto del Vinalopó el segundo de un primer golpeo ejecutado por Ibarrondo a la madera local, rechace que a pies de Rober Ibáñez, este se encargó de mandar a la red local. Aire y colchón para media hora por delante donde le tocaba seguir recio atrás al Eldense e impedir reacción de un equipo local que los puntos para huir de la zona de quema empezaban a ponérsele cuesta arriba. Dicha urgencia la palió en parte el Tarazona camino del cuarto de hora final donde Carlos Martínez para los de casa, recortaba diferencias para dejar quince minutos finales de empuje y corazón local y cabeza y ejercicio de resistencia de un Eldense que apretó los dientes y apostó seriamente por el ser el tercer rival liguero que salía del Municipal sumando una victoria, algo que acabó consumando con el pitido final para seguir en dinámica favorable, camino de sellar la promoción de ascenso y con la vista puesta en el viernes santo a las 19 horas donde recibirá en el Nuevo Pepico Amat la visita del Europa, rival en pugna por el play-off que llega de caer goleado ante el Algeciras en su casa.