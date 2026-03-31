Jaime Vallejo y una recuperación milagrosa con el Eldense

Cuatro meses y medio. Es el milagroso plazo que ha tardado Jaime Vallejo, lateral izquierdo del Eldense, en volver a sentirse futbolista tras su dramática lesión en el derbi con el Hércules de la primera vuelta, disputado en noviembre. El jugador tudelano, de 23 años y cedido por el Real Zaragoza, reapareció con la camiseta del Deportivo el domingo en Tarazona. Entró en el minuto 74, cuando el equipo estaba con uno menos, y contribuyó defensivamente para que el equipo de Claudio Barragán lograra su cuarta victoria consecutiva y siga persiguiendo la posibilidad de ascender directo.

El jugador del conjunto azulgrana ha pasado un calvario de 134 días hasta su regreso. Pero, debido a lo aparatosa que fue la lesión, podría haber sido mucho peor. En el minuto 41 del duelo provincial, el defensor pujaba por un balón en el la línea lateral con Carlos Rojas, extremo diestro del Hércules.

Ambos chocaron y Vallejo ganó la posición. Rojas salió desestabilizado de la pugna con tan mala fortuna que, tras varios pasos tratando de no ir al suelo, terminó cayendo sobre la pierna izquierda de Vallejo. El futbolista se llevó enseguida las manos a la pierna afectada y su grito estremeció a un Nuevo Pepico Amat, que pasó en décimas de segundo de celebrar su gran acción defensiva a llevarse las manos a la cabeza.

Rojas se lleva las manos a la cabeza tras ver la pierna de Vallejo. / Héctor Fuentes

El lance se sancionó con falta y el partido se paró durante varios minutos. El lateral abandonó el campo en camilla y entre aplausos, tanto de la afición azulgrana como de la blanquiazul. Desde el parking del Fondo Norte, una ambulancia le trasladó unos minutos después al hospital, donde el futbolista pasó las siguientes 24 horas.

Las primeras exploraciones no invitaban especialmente al optimismo... pero el parte médico, dentro de la desgracia de la lesión, dejó abierta la puerta a que volviera a competir esta temporada. "Se le ha diagnosticado una fractura-luxación en el tobillo izquierdo con lesiones óseas y ligamentosas. El jugador tudelano ha sido intervenido con éxito en la tarde de hoy (lunes). El tiempo estimado de recuperación es de cuatro meses", publicó la entidad a través de sus canales oficiales. Esquivó por centímetros la tibia fracturada, una lesión que esperaban todos en el club, incluyendo al propio futbolista y los encargados de tutelar su salud.

Un regreso esperado

Vallejo recibió el alta médica a mediados de febrero, y desde la primera semana de marzo se reincorporó al grupo dirigido por Claudio. Desde entonces, ha ido entrando progresivamente en convocatorias, pero no fue hasta el pasado domingo en Tarazona cuando volvió a contar con minutos.

Cumplió con nota en un contexto complejo, con el Deportivo con un futbolista menos, achicando agua durante toda la segunda parte. Además, su familia, que se desplazó desde Tudela hasta el Municipal de Tarazona para seguir el partido, disfrutó de su vuelta en directo.

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Un perfil utilizado

Hasta su lesión, el lateral zurdo franjiverde competía por un hueco en la posición con David Ruiz. De hecho, fue titular en el derbi en el que se lesionó. Durante estos cuatro meses, Jesús Clemente, entre otros, ha tenido que ejercer en el perfil opuesto ante las bajas. Con la vuelta de Vallejo a la dinámica del equipo, Barragán acumula un segundo perfil en la posición necesario a falta de ocho jornadas para el final de liga.