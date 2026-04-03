El Eldense encadena su quinta victoria consecutiva y se coloca líder provisionalmente

La apuesta en casa del Eldense para seguir en su buena dinámica pasaba por vencer al Europa, rival metido también en zona de promoción de ascenso y que llegaba buscando resetear tras el batacazo ante el Algeciras. El Europa se mostró práctico desde el arranque con un bloque atrás bien sostenido y juego más directo a la hora de buscar área de Ramón Vila. Precisamente los catalanes buscaron en banda un par se aproximaciones iniciales con las que pasearon sobre area local balón sin rematador.

El primer aviso local llegó a balón parado desde el corner donde Molina asistió a Clemente que ejecutaba centrado. La voluntad local llevaba al Eldense a seguir dando pasos al frente y pasó el partido a ser turno de revisiones, primero de una entrada de Roger sobre Fidel que quedaba en amarilla y más tarde unas manos reclamadas en área local por el conjunto del barrio de Gracia que acabó sin consumarse.

Del juego en sí, también dispuso Dioni de un balón en área donde envío en el quiebro al césped a central y portero, sin consumar en el remate el ansiado gol. Insistía el Eldense que en tramo final del primer acto seguía percutiendo sobre area de Lucas García, pese a lo cual el Europa se hizo fuerte. La última bala del primer tiempo la percutió Borja cercano al poste visitante con el que se cerraba el primer periodo.

El encuentro encaminaba a ser de picar piedra para el Eldense ya que el Europa mostraba ser algo más que un equipo sólido en su campo. Las sensaciones visitantes eran buenas y solo la descompensación entre líneas y la insistencia local parecía ser determinante para sumar de tres. Tras un aviso de Fidel cruzado y la réplica de Roger en un balón desde la derecha cabeceado por este cercano a la escuadra, acabaron dando pasos al frente por un Eldense que supo en banda derecha llevar peligro.

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Primero encontró Clemente un balón al área que forzado remataba Borja Calvo para desatascar el empate, llegando de igual manera el segundo esta vez en una contra que Guille Macho ganaba en banda para asistir sobre un Rober Ibáñez que no perdonaba. El Eldense encarrilaba un partido al que el Europa ya ni pudo replicar y donde aún apuntilló en el añadido Hamza con el tercero en una acción personal para cerrar un encuentro y proseguir con una dinámica de resultados que lleva al Eldense a dormir líder a expensas de lo que acontezca con el Sabadell y Atlético Madrileño.