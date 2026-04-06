El Eldense consuma su asalto al liderato a siete jornadas del final de la liga

Jornada redonda para el Eldense. La del pasado viernes frente al Europa fue la quinta victoria consecutiva, la cuarta marcando tres o más goles, y premio gordo: asalto al puesto más alto de la liga. El Deportivo, en un año con dos entrenadores, ha sido capaz de sobreponerse, mental y deportivamente, a situaciones delicadas a lo largo del curso y, de la mano de Claudio Barragán, llegar al tramo decisivo de la competición en la mejor disposición posible: líder en solitario.

Clasificación del grupo 2 de Primera Federación tras la disputa de la jornada 31. / RFEF

Los tropiezos del Sabadell (ante el Betis Deportivo en la Nova Creu Alta) y del Atlético Madrileño en Murcia en el último partido de la jornada 31, corroboran el sorpaso azulgrana, que se encarama a la cima de la clasificación por primera vez este curso, un objetivo al que aspiraba desde el arranque liguero en agosto en su calidad de recién salido del fútbol profesional.

Después de esta racha triunfal encadenando victorias contra Europa (3-0), Tarazona (1-2), UD Ibiza (3-0), Atlético Sanluqueño (1-4) y Nàstic de Tarragona (4-1), el equipo del Medio Vinalopó afronta el último mes y medio de competición al frente de la clasificación y dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso directo a Segunda División, su gran meta tras el cambio de propiedad efectuado el año pasado.

El Eldense suma 56 puntos, a falta de siete fechas para la finalización del campeonato regular, uno más que el Sabadell, equipo al que le tiene ganado el golaveraje particular, y dos sobre el Atlético Madrileño, rival directo que visitará el Nuevo Pepico Amat en la penúltima jornada.

De los siete compromisos que aún restan, el bloque de Claudio Barragán vivirá cuatro desplazamientos a los campos de Betis B, Antequera, Sevilla B y Real Murcia, y tres citas en casa frente a Cartagena, Marbella y el filial rojiblanco.

Arriba toda la temporada... con Claudio

Después de acumular quince jornadas en puestos de promoción de ascenso, el Eldense ha logrado al fin asaltar el liderato. Lo hace justo después de un leve vaivén, de una turbulencia, para mucha gente preocupante, sufrida en un instante clave tras enlazar tres semanas sin ganar y perder consecutivamente el derbi en el Rico Pérez (2-1) y, a la semana siguiente, en Villarreal (2-0).

Los azulgranas, de la mano de su técnico, que caminaba plácido hacia la jubilación a sus 61 años, viviendo cómodo en segundo plano, trabajando con la base, han dispuesto de las herramientas tácticas y emocionales para poder sortear todos los momentos duros, la acumulación de bajas, las malas rachas de algunos de sus futbolistas importantes, y ha llegado al tramo determinante irradiando sensaciones magníficas, dando la mejor cara, siendo fuerte, práctico y muy efectivo.

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Su inercia positiva unida a la irregularidad de sus rivales en las últimas colocan al Club Deportivo Eldense como claro favorito a recuperar por el camino corto su lugar en LaLiga, en el exquisito grupo de los clubes que pueden crecer en el ámbito del fútbol profesional. Siete citas restan y, como mínimo, que disputará el "play-off" ya parece una garantía porque le saca diez puntos al sexto y solo una hecatombe sideral se lo impediría. El sábado, a las 18:30 horas, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, primera defensa del liderato.