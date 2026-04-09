Fidel Chaves: "Que el Eldense sea líder ahora es anecdótico, lo importante es ser primero el último día"

En un momento dulce, lanzados hacia la Segunda División. Tras cinco victorias consecutivas, y a falta de siete jornadas, el Eldense es el líder del grupo 2 de la Primera RFEF. El asalto al primer puesto se ha cocinado a fuego lento, con Claudio Barragán liderando desde el banquillo... y Fidel Chaves desde el verde. El mediapunta azulgrana, con casi 500 partidos en el fútbol profesional, está siendo una de las figuras de la temporada en el Deportivo. Siete goles, ocho asistencias y un rendimiento de otra categoría con camino de 37 años: "Vine a Elda para volver a sentirme un jugador importante y la verdad que no puedo estar más agradecido".

Pregunta: Cinco victorias consecutivas y liderato. La situación a falta de siete jornadas es difícilmente mejorable...

Respuesta: La verdad que sí. Estamos en un momento muy bueno, en una dinámica que nos convierte en un muy buen equipo. Veníamos peleando durante toda la temporada por llegar a estas jornadas en posiciones de privilegio, pero toca mantener los pies en el suelo. Cautela y calma, que en esta categoría cualquier equipo va a plantearnos dificultades.

P: ¿Se esperaba llegar a esta fase de la temporada arriba del todo?

R: A ver, el objetivo era estar entre los cinco primeros a estas alturas. Durante una temporada tan larga vas pasando momentos de dificultad, con cambio de entrenador incluido en octubre, pero la fuerza del grupo ha sido importante. Cuando hay un objetivo a largo plazo, lo más importante es el equipo y la reacción a esos momentos de dificultad. Lo hemos visto ahora. Después de esa mala racha contra el Hércules y el Villarreal, el equipo ha sabido reponerse. Creo que eso es lo que hace a los equipos ser sólidos y cumplir objetivos. Ahora, a mantener esa línea.

"No hemos tenido vértigo en todo el año, no creo que lo vayamos a tener ahora" Fidel Chaves — Extremo del CD Eldense

P: A partir de ahora, el Deportivo deja de perseguir y pasa a ser perseguido en la tabla. ¿Incrementa la presión?

R: La verdad que no hemos tenido vértigo en todo el año, no creo que lo vayamos a tener ahora. Lo que sí hemos tenido es mucha ilusión durante toda la temporada. Nos hemos llegado a ver muy lejos de esa primera plaza, pero ahora con esta racha que estamos teniendo nos vemos ahí. Estamos líderes, pero sabemos que si nos equivocamos, si damos un paso en falso, pueden cambiar las tornas. El Sabadell y el Atlético Madrileño son dos grandísimos rivales que están haciendo una fantástica temporada. Hacen muchas cosas bien y lo van a poner difícil. Nos gustaría seguir ahí arriba hasta final de temporada... pero lo importante es estar el primero el último día. Y de aquí al último día, en Murcia, pueden pasar mil cosas. Pies en suelo, porque ser líder ahora es algo anecdótico.

Fidel Chaves escucha una de las preguntas durante la entrevista con INFORMACIÓN. / Sergio Navarro / CDE

P: ¿Es la lucha por ser campeón ya cosa de tres (junto a Atleti B y Sabadell)? ¿Qué rival le parece más peligroso?

R: Sí, yo creo que a día de hoy ya se puede decir que esto es cosa de tres. La victoria nuestra contra el Europa, que tiene el golaveraje perdido tanto contra Sabadell como contra nosotros, ha marcado un poco esa brecha. Son nueve puntos cuando faltan 21. Otra situación, me parece complicado. Sobre los rivales, creo que el Sabadell ha sido un equipo muy fiable, pero el Atleti B tiene una tremenda pegada, es espectacular. No solo por Arnau Ortiz, que está haciendo un año tremendo, creo que tienen otros muchos que lo van a poner muy difícil. El campeón será el que mejor gestione las situaciones de aquí al final, pero es que queda un mundo todavía. Puede pasar cualquier cosa.

P: ¿Está el vestuario echando cuentas con los puntos que necesitará para ser campeón?

R: La verdad que no hemos cálculos en ningún momento. Sí que recuerdo que a principio de temporada la gente decía que para ser campeón hay que llegar a los 70 puntos, pero no soy partidario de ese tipo de cálculos. Todo lo que sea salirse del partido a partido, nos llevará a confiarnos y a cometer más errores de la cuenta. Estamos en dos puntos tres equipos y es todo muy cambiante. Va a ser igualado hasta el final porque también hay dos enfrentamientos finales en las últimas jornadas. Va a ser todo muy igualado, cosa de detalles.

"Yo recuerdo que a principio de temporada se hablaba de los 70 puntos para ser campeón... pero ahora no me he puesto a echar cálculos" Fidel Chaves — Extremo del CD Eldense

P: El Deportivo ha conseguido ahora ponerse líder, ¿pero desde hace cuanto diría que está siendo el equipo que mejor juega de la liga?

R: Yo creo que desde hace unos cuatro meses. A nivel de fútbol, de juego, de dominar los partidos, de jerarquía y de controlar situaciones, somos nosotros. Igual el Sabadell tiene un poquito más de ritmo, van más a los duelos; y el Atleti B tiene mucha calma, vive de su pegada; pero creo que el Deportivo es el equipo que mejor lo está haciendo. Porque también estamos gestionando bien las distintas situaciones. Sin ir más lejos, en el día del Tarazona no tuvimos mucho control, nos quedamos con uno menos en la primera parte. Pero también supimos sobreponernos. Fue un partido muy importante. Estamos contentos, pero hay que seguir mejorando para que el premio sea grande.

P: ¿Cuánta importancia ha tenido Claudio Barragán en esa mejora que explicas?

R: Mucha. Yo creo que con Javi (Cabello) no jugamos ni mucho menos mal, también hicimos muy buenos partidos. Pero no tuvimos mucha suerte. Me acuerdo el partido que se nos escapó en Torremolinos, en Tarragona que también dominamos pese al 3-0, contra el Europa allí... pero bueno, la propiedad quería un cambio a nivel de entrenador. Nosotros nos limitamos a adaptarnos al nuevo míster. Pero es verdad que estamos muy agradecidos con él por todo lo que nos está dando. Al final él ha vivido mil batallas, mil situaciones así. El día a día que tenemos con él es fantástico. Tenemos un gran capitán del barco para este final. Tiene más experiencia que nadie.

P: En lo personal, suma ocho goles y siete asistencias. Lo está jugando todo y está cerca de firmar los mejores números de su carrera. ¿Se lo esperaba cuando firmó en verano?

R: Bueno, el objetivo cuando llegué a Elda era volver a ser un jugador importante. Y en ese sentido, estoy muy agradecido. Encantado desde el primer día con la gente, con los trabajadores del club. Todo el mundo me hace sentirme muy querido, muy arropado y feliz. A mí me une mucho a Elche por mi pasado allí, pero también porque mi pareja, parte de mi familia y muchos amigos que viven en Elche. Yo buscaba un sitio donde jugar, volver a ser feliz jugando. Un estilo en el que me encontrase cómodo. Se reunían una serie de factores que se están dando.

Fidel, durante un instante de la entrevista. / Sergio Navarro / CDE

P: ¿Cómo se fraguó su llegada al Deportivo?

R: Fue Víctor (Lafuente) quien contactó conmigo. Desde antes de irnos de vacaciones, él ya me dijo que si nos sentábamos a tomar un café para tener una primera toma de contacto. Lo que pasa es que yo ahí todavía no lo tenía claro. Tenía alguna oferta de Segunda y yo nunca había jugado en Primera RFEF. Tardé un poco en tomar la decisión por eso, pero tampoco quería alargar demasiado el verano. Con la edad que tengo, no quería estar prácticamente tres meses parado. Me habría costado mucho. Pero bueno, Víctor desde el primer día me ha trasladado muchísima confianza. Siempre me ha hecho sentir importante. Estoy encantado, fue una buena decisión.

"Víctor (Lafuente, director deportivo del club) desde el primer día me ha trasladado muchísima confianza. Siempre me ha hecho sentir importante. Estoy encantado, fue una buena decisión" Fidel Chaves — Extremo del CD Eldense

P: Tiene contrato un año más. Viendo lo que menciona, intuyo que seguirá pase lo que pase...

R: Sí, sí. Todo hace indicar que sí. Ya hay varios compañeros que me han preguntado: "¿Qué piensas hacer?". Bueno, en principio tenemos un añito más de contrato y yo estoy encantado de estar aquí. Disfruto mucho del día a día en un club tan familiar. La gente me lo hace todo muy fácil. Siento que estoy en casa y eso se nota en el campo. Ese nivel de estabilidad se transmite. Y sí, tengo contrato y me sigo viendo aquí.

P: Ya solo falta saber si será en Segunda...

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R: Ojalá, ese es el objetivo. Lo merecemos, pero esto es muy complicado. Será cosa de detalles, de mantener la calma hasta el final. De reponernos como ya hemos demostrado que somos capaces a los momentos duros. Eso es lo que diferencia a los que lo consiguen de los que se quedan a las puertas. Tenemos un grandísimo grupo en el que todos suman. Eso es vital. Incluso la gente que ha participado menos, cuando le toca salir rinde bien. Queda cerrarlo. A por ello.