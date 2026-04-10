El líder Eldense defiende su posición por primera vez

Siete defensas del título para proclamarse campeón le quedan al Eldense, que después de enlazar cinco victorias, se ha convertido en líder en solitario del grupo 2 de Primera Federación, un objetivo que parecía muy lejano después de un arranque bastante flojo del Deportivo pero que, tras el cambio en el banquillo, ha ido ganando enteros. Las opciones de que los azulgranas ganen la liga están disparadas. El premio por ello, máyúsculo: regresar al fútbol profesional por la vía rápida, sin necesidad de someterse a las eliminatorias de «play-off», que como mal menor, también tiene casi garantizado.

Este sábado, a las 18:30 horas, los alicantinos se miden con el filial del Betis en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla, un rival que pelea por salir de la zona de descenso algo de lo que, de momento, le separan cinco puntos. La victoria sorpresiva de los andaluces en el campo del Sabadell (1-3) le da un atisbo de esperanza a los verdiblancos, que con su triunfo en la Nueva Creu Alta facilitaron el sorpaso del Eldense.

«Mi equipo tiene que afrontar los partidos que quedan con la tranquilidad mostrada hasta ahora», aconseja Claudio, que considera circunstancial encabezar la clasificación. «Tenemos que creer en los que estamos haciendo, esa es la mentalidad», reitera el valenciano, que para este encuentro recupera a uno de sus principales activos ofensivos, Nacho Quintana, que regresa tras sanción.

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La plantilla de Dani Fragoso está cómoda en el sistema de su técnico y varios juveniles que estuvieron a sus órdenes están rindiendo a un nivel extraordinario, como Manu González, Morante o Iván Corralejo. Además, la aportación de Pablo García, de regreso al filial, con cuatro goles en tres jornadas, ha dado aire al vestuario, que ha ganado dos de los últimos tres partidos y no pierde desde el 20 de marzo. En función de lo trabajado, Claudio podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Rober Ibáñez.