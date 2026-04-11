El Eldense sigue con su ritmo de victorias hacia Segunda

Arrancaba el Eldense en la Ciudad Deportiva del Betis sobrepasado con los resultados del Atlético Madrileño y Sabadell, que le devolvían así a la tercera plaza, obligando a los de Claudio Barragán a vencer para recuperar el trono del grupo 2 en Primera Federación. El filial bético, capaz de vencer al Sabadell en una de sus últimas salidas, quería repetir ante los de Elda dicho resultado, buscando seguir con opciones de no caer a Segunda RFEF.

El Eldense salió con balón y arrancó botando un par de saques de esquina y con Fidel cogiendo el timón del barco. Este, de cabeza, puso en jaque el área de Manu González y en un córner cerrado apretó al máximo para intentar un gol olímpico cuando el encuentro iba camino de consumir el primer cuarto de partido.

El Eldense había puesto una marcha más y con ello neutralizaba a un Betis Deportivo al que no le fluía el juego, siendo nuevamente Clemente, con un disparo rozando el poste, y Borja Calvo, picando el balón ante un Manu que salvaba este. No fue hasta pasada la media hora cuando el Betis Deportivo dispuso de una primera aproximación sobre el área de Ramón Vila, con un cuero que Rodri Marina conectaba para que la zaga alicantina bloquease la ocasión. Muy superior a los puntos y en cuanto a ocasiones un Eldense al que solo le faltaba dar con la tecla del gol antes del descanso.

Gol y defensa

La resistencia del Betis Deportivo, bien ejecutada en el primer tiempo, daba paso a una segunda parte donde los locales seguirían buscando maniatar al Eldense y que las ocasiones de estos siguieron siendo infructuosas. De arranque el filial bético probó con un disparo de Ian Forns lamiendo el poste de Ramón Vila.

Un aviso que respondía el Eldense, primero poniendo en jaque a Manu González, que intervenía evitando un gol que finalmente se cocinaba Álex Serra en acción propia desde su parcela hasta encarar al portero verdiblanco, al que superaba para desbloquear el empate inicial.

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El gol obligaba al filial bético a desatascar el entramado defensivo e ir arriba, dejando espacios por donde el Eldense buscaba sellar el triunfo. Otro gran ejercicio de trabajo defensivo azulgrana apenas permitió que el Betis Deportivo pudiera tener opciones en un disparo de Rodri Marina a manos de Ramón Vila y un cabezazo desviado de Oreiro, insuficiente para superar a un Eldense sólido y que recuperó el liderato.