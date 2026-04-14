No hay quien frene al Eldense

Una más, y ya van seis consecutivas. El Eldense volvió a ganar al Betis Deportivo (1-0) el pasado sábado, dando continuidad a su marcha triunfal con la mira puesta en volver a Segunda División. Un partido complejo, frente a un filial que sumaba números de "play-off" en los últimos dos meses. Pero del que el Deportivo volvió a salir con tres puntos, primero a base de fútbol... y después tirando de oficio para cerrar el triunfo bajo el diluvio en la Ciudad Deportiva verdiblanca.

Los de Claudio Barragán han hecho pleno con los últimos 18 puntos. Y defendieron por primera vez liderato de manera exitosa, tras las victorias de Sabadell (0-1 al Sevilla B) y Atleti B (5-4 al Marbella), que jugaron antes. Además, en ese mismo periodo han encajado únicamente tres goles, dejando en la mitad de partidos la portería a cero, y han anotado 17 tantos. Un balance tremendamente positivo que, sumado a otros tantos motivos, marca el camino de regreso a LaLiga.

El Deportivo tratará de dar continuidad este domingo (18:15 horas) a su racha triunfal frente al Cartagena. Lo hará bajo el calor de su estadio, un Nuevo Pepico Amat que es el fortín de la categoría. En lo que va de temporada, el equipo azulgrana ha sumado 39 puntos de 48 (81%) posibles en Elda. Es el mejor local de toda la Primera Federación... y el cuarto mejor del fútbol nacional. Solo el Camp Nou/Lluís Companys (100%), el Metropolitano (83%) y el Santiago Bernabéu (83%), hogar de los tres grandes del país, presentan mejores registros que el Nuevo Pepico Amat.

Con pegada, pero sin Ibáñez

Más allá de la solidez defensiva, un registro por el que se ha caracterizado el Deportivo de Claudio en todo momento, la gran evolución del equipo se encuentra en la portería contraria. En la difícil tarea del gol. El Eldense ha aumentado sus registros, sus goleadores e incluso sus llegadas al área rival durante las últimas semanas. Esos 17 tantos representan un promedio cercano a tres goles por partido. Y suponen el gran impulso futbolístico, traducido en puntos, que permite al conjunto azulgrana afrontar desde lo más alto el desenlace del campeonato.

Dioni se abraza con Floris Smand, tras la victoria en Sevilla. / CDE

Eso sí, tendrá que sobrevivir a la baja de su mejor futbolista en el mes de marzo. Rober Ibáñez está lesionado. Y su regreso esta temporada, a falta de comunicado oficial, es una incógnita. El extremo, tras un primer tramo de la temporada lejos del tono competitivo, alcanzó su mejor versión a finales de febrero. Se convirtió en un indiscutible para Claudio y llegó a encadenar cuatro semanas haciendo gol. Pero un mal apoyo la semana pasada, en la última acción de un entreno, le obliga a parar con el gemelo como foco del dolor. Baja sensible, pero hay alternativas para suplirla.

De hecho, el paso adelante tomado por Borja Calvo desde el cambio de año reduce el impacto de la baja de Ibáñez. El mediapunta de Benidorm está siendo el complemento ideal para el ataque azulgrana, acompañando a Dioni cuando coinciden, pero también ejerciendo de '9' sin él. Calvo, junto a Quintana, Fidel y Dioni, apuntan a comandar el ataque azulgrana frente al Cartagena, en busca de la séptima consecutiva.

El récord del Racing y el calendario

La marcha triunfal que acompaña al Eldense desde hace seis semanas tiene un récord a la vista. Todavía algo lejos, pero los de Claudio se acercan a la mayor racha de victorias en la historia de la Primera Federación. El registro lo marcó el Racing de Santander en la temporada 2021-2022 (año de fundación de la categoría), con ocho seguidas. Para igualarlo, debe encadenar dos triunfos más: frente al Cartagena, este domingo; y en Antequera, el sábado 25 de abril (18:30 horas).

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Claudio Barragán, sonriente durante un entrenamiento con el Eldense. / Sergio Navarro / CDE

Tras ello, el Deportivo jugará frente a dos equipos que, salvo milagro, estarán descendidos matemáticamente. Frente al Sevilla, último clasificado con 23 puntos, y frente al Marbella, penúltimo con 28. Dos jornadas presumiblemente favorables, frente a rivales desahuciados, en los que el conjunto azulgrana no se puede permitir dejar puntos. En la jornada 37 el Eldense recibirá a un rival directo como el Atleti B; mientras que en la 38 viajará a Murcia para cerrar la liga... y jugarse un ascenso directo.