Las renovaciones en el Eldense: cuestión de goles... y de ascender

El momento optimista que atraviesa el Eldense, con seis victorias consecutivas y líder en liga, hace ver el desenlace de la temporada de manera optimista. Al club, al entorno, a la afición. Con 18 puntos por disputarse, la fe en que el próximo curso el Deportivo competirá en Segunda División comienza a ganar enteros.

Y para entonces, sobre todo por si se da el salto, la dirección deportiva azulgrana empieza a mover ficha. De hecho, ya lo hizo el pasado verano, confiando en que el proyecto confeccionado era ganador. Dentro de los contratos firmados entonces, son varios los futbolistas que condicionaron su renovación a una serie de requisitos. Algunos, a goles. Otros, a partidos jugados. La mayoría, al ansiado regreso a Segunda División.

La afición agradece el esfuerzo a sus futbolistas el pasado sábado, en Sevilla. / CDE

En el primer grupo se encuentra el veterano Dioni. El 'Pichichi' azulgrana, de 36 años, firmó por una temporada. Pero condicionó una segunda a una cifra de goles. Concretamente 10 dianas, como avanzó 'El Record'. El ariete del Deportivo, a falta de seis partidos, acumula nueve tantos en liga, por lo que está a un solo gol de extender su contrato de manera automática, esté donde esté el club la próxima temporada.

Más condicionantes

Al margen del "caso Dioni", el Deportivo, según ha podido saber INFORMACIÓN, cuenta con al menos tres futbolistas que terminan contrato, pero que renovarán de manera automática en caso de ascenso. Los tres son vitales para Claudio Barragán. Empezando por Álex Serra, central que ha acompañado en el centro de la zaga a Floris Smand durante gran parte del curso. El defensor, de 23 años, ha dado de manera directa cuatro puntos al Eldense con sus goles (frente al Algeciras y al Betis Deportivo). En caso de ascender, Serra pasará a formar parte de la plantilla en la 2026-2027 de manera automática.

El segundo jugador de la lista es Jesús Clemente. El lateral/extremo azulgrana firmó una temporada el pasado verano, pero también una segunda condicionada al regreso al fútbol profesional. Es un multiusos para Claudio, quien le ha llegado a alinear incluso de centrocampista en situaciones puntuales. Clemente suma 2.200 minutos esta temporada como deportivista, en los que ha hecho tres goles y ha repartido una asistencia.

LOS CONTRATOS DEL DEPORTIVO Porteros Ramón Vila (cedido por el Córdoba)

Pablo Valencia (hasta junio de 2026) Defensas Jesús Clemente (hasta junio de 2026 + otra en caso de ascenso)

Alejandro Ibarrondo (hasta junio de 2027)

Floris Smand (hasta junio de 2027 + otra sujeta a objetivos)

Álex Serra (hasta junio de 2026 + otra en caso de ascenso)

Arnau Gaixas (hasta junio de 2026)

Dario Dumic (hasta junio de 2027)

Óscar Vega (hasta junio de 2028)

David Ruiz (hasta junio de 2027 + otra sujeta a objetivos)

Jaime Vallejo (cedido por el Real Zaragoza) Centrocampistas Manu Molina (hasta junio de 2027)

Marcos Bustillo (hasta junio de 2026)

Guille Macho (hasta junio de 2027)

Rubén Quintanilla (cedido por el Almería)

Borja Calvo (hasta junio de 2027) Delanteros Hamza Bellari (cedido por el Valencia)

Rafa Núñez (cedido por el Elche)

Hugo Alba (cedido por el OFK Belgrado)

Fidel Chaves (hasta junio de 2027)

Boston Billups (hasta junio de 2027)

Dioni (hasta junio de 2026 + otra si llega a 10 goles)

Rober Ibáñez (hasta junio de 2026)

En ese grupo también aparece en destacado el nombre de Nacho Quintana. El único superviviente al descenso junto a Dario Dumic llegó a un acuerdo en verano, a través del cual seguiría una tercera temporada en el Deportivo... si el club volvía a Segunda División. Está siendo un futbolista importante, que además ha recobrado el gol este curso. Este año ha hecho ocho goles, seis de ellos en liga. Y seguirá si el equipo regresa a LaLiga.

Noticias relacionadas

Dados los contratos citados, el Deportivo pasa a tener 13 jugadores con contrato en caso de ascender... como mínimo, ya que esa cláusula también podría haber sido incluida en otros futbolistas, un hecho que se desconoce a día de hoy. El futbolista con un contrato de mayor duración es Óscar Vega, el exportero de fútbol sala internacional con Colombia que llegó al club en invierno, cuando firmó hasta junio de 2028.