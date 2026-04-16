Misión llenar el Nuevo Pepico Amat para el Eldense-Cartagena

Un partido especial, en un momento especial para un equipo que está a seis partidos de regresar a Segunda División por la vía rápida. El líder Eldense se juega este domingo (18:15 horas) la primera de las seis finales que le restan en su camino hacia el ascenso directo. Lo hace frente al Cartagena, un rival próximo geográficamente, en el choque correspondiente a la jornada 33 de la Primera RFEF, declarado como 'Día del club' por la propiedad.

El Deportivo llega primer clasificado con 59 puntos, seguido muy de cerca por el Sabadell, con 58, y por el Atleti B, con 57. Con el convencimiento de que puede ser campeón tras encadenar seis victorias. A esa ola de optimismo e ilusión se ha subido la afición azulgrana. Más del 85% de los abonados han retirado su entrada para el choque, a un precio de entre 5 y 15 euros. Únicamente unos 400 socios no han adquirido su localidad.

La plantilla del Eldense celebra en el vestuario del Nuevo Pepico Amat una victoria. / CDE

Además, también propiciará un gran ambiente en el Nuevo Pepico Amat el momento que atraviesa el Cartagena. Los de Íñigo Vélez suman tres victorias consecutivas que le permiten creer en jugar el "play-off". De hecho, el fondo sur estará repleto de hinchas albinegros. 646 abonados del Cartagena ya han retirado su entrada para un partido entre dos equipos que el año pasado militaban en Segunda División. Además, se espera una importante presencia de aficionados al Efesé en el resto del graderío, con unos 1.000 cartageneros apoyando a su equipo a lo largo de todo el Nuevo Pepico Amat.

La barrera de los 5.000

La ilusión con la que convive la hinchada deportivista —pero también la albinegra—, invitan a creer que el Nuevo Pepico Amat superará la barrera de los 5.000 espectadores por segunda vez esta temporada. La primera fue en noviembre, en el derbi contra el Hércules que terminó con sonrisa azulgrana, al que acudieron 5.430 espectadores en un lleno técnico del estadio.

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A falta de tres días para el choque, con la apertura de la venta de entradas al público general restan algo menos de 1.200 entradas por vender, unas 950 en general (a un precio de 20 euros) y alrededor de 200 en Tribuna (a un precio de 30 euros). Se pueden adquirir online, a través de la web del Eldense, y en taquillasm tanto este viernes entre las 17 y las 20 horas como el día del partido, desde las 17 horas hasta el minuto 60 en los accesos del Nuevo Pepico.