Claudio no baja el listón en el Eldense: "Habrá que saber sufrir para seguir ganando"

El entrenador del Eldense, Claudio Barragán, afirmó, con vistas al encuentro que jugará el domingo en el Nuevo Pepico Amat ante el Cartagena, que espera un partido en el que "habrá que saber sufrir para seguir ganando" contra un rival que "querrá ser protagonista con el balón".

En este sentido, el técnico azulgrana recordó que su equipo "tiene personalidad y hay que estar orgullosos de lo que hace", ya que cree que "sumar seis victorias seguidas no es sencillo por lo que hay que valorarlo en su justa medida", dijo.

En la mejor racha de resultados de la temporada, Claudio indicó que los jugadores están "demostrando ser muy solidarios", pero que también "no queda otra que seguir trabajando y saber sufrir para ganar sufriendo".

Sobre el rival, el preparador del Eldense reconoció que espera a un Cartagena que su objetivo es "volver al fútbol profesional y que desde el cambio de entrenador quiere ser protagonista con el balón y al que le están saliendo las cosas en los últimos partidos".

En las dos últimas visitas del Cartagena al Nuevo Pepico Amat, ambas en la segunda categoría del fútbol español, el Eldense apenas logró un empate (0-0) en la temporada 2023-2024 y una derrota (1-2) en la 2024-2025.

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Pese a ello, desde el Eldense se apela a su buena racha para lograr ante el conjunto cartagenero su séptima victoria consecutiva, un registro que lleva más de una década sin conseguir, para reafirmarse en el liderato del grupo 2 de Primera Federación.