El Eldense recibe al Cartagena obligado a seguir ganando

Seis partidos para proclamarse campeones. El Eldense recibe este domingo (18:15 horas) al Cartagena en el Nuevo Pepico Amat con la esperanza de mantener el liderato por tercera semana consecutiva. El conjunto dirigido por Claudio Barragán ha encadenado seis victorias que le han hecho auparse hasta la primera posición del grupo dos de Primera Federación. Enfrente, los azulgranas tienen a un conjunto con mucho en juego. Los de Íñigo Vélez están a dos puntos de la última plaza en la promoción de ascenso y buscarán asaltar el feudo eldense para no caerse de la persecución.

El campo azulgrana está siendo testigo de las mejores actuaciones de su equipo. Los de Barragán han convertido el Nuevo Pepico Amat en un fortín que permite al equipo postularse como el favorito para ganar su grupo y lograr el ascenso directo. De ganar frente al Cartagena, el Eldense completará cinco meses invictos como locales. La última derrota de los azulgranas frente a su gente se remonta a la jornada 14. El sexto partido desde el cambio de entrenador terminó con una derrota por 1-3 frente al Antequera en la que, hasta el momento, sigue siendo el único cero en Elda de Claudio Barragán. Si el objetivo es el ascenso directo, mantener ese récord será clave para conseguirlo.

En esta racha de victorias, el Eldense se ha impuesto al Nàstic, Ibiza y Europa como locales y al Atlético Sanluqueño, Tarazona y Betis Deportivo como visitantes. Además, en las dos últimas jornadas en el Nuevo Pepico Amat, Ramón Vila se ha mantenido imbatible, logrando dos porterías a cero, aun enfrentando 14 disparos entre los dos encuentros. Las seis victorias consecutivas dejan un balance de 17 goles a favor para los azulgranas y tres goles en contra.

El buen estado de forma del conjunto dirigido por Claudio Barragán les coloca como líderes del grupo 2 de Primera Federación. Sus 59 puntos les permiten ser primeros, pero, de cerca, con 58 y 57 respectivamente, le siguen el Sabadell y el filial del Atlético de Madrid. De cara a final de temporada, los madrileños tienen que enfrentarse aún con sus dos rivales por el campeonato. En el caso del Eldense, lo realizarán en el feudo azulgrana en la penúltima fecha del calendario.

Antes de llegar a esa penúltima jornada, el primer reto por el campeonato del Eldense pasa por ganar al Cartagena. Para este partido, Barragán solo echará de menos a dos de sus jugadores. Marcos Bustillo se ausentará por sanción y Rober Ibáñez lo hará por una lesión muscular.

En el partido de ida, el duelo en el Cartagonova terminó como empezó, con 0-0. La última victoria azulgrana frente al efesé se remonta a la pasada temporada. En la jornada 34, con ambos equipos en Segunda División, el solitario gol de Marc Mateu rescataba unos tres puntos que, a la postre, no sirvieron para mucho.

El Cartagena llega a esta jornada con 49 puntos. Esa suma les permite ser sextos que les deja a dos puntos de la última posición de la promoción de ascenso. Los murcianos también se encuentran en un gran estado de forma. Desde que apostaran por Íñigo Vélez para su banquillo a mediados de febrero, el efesé solo ha perdido un partido y, para este encuentro, llega con las buenas sensaciones de haber conseguido tres victorias consecutivas.

La temporada de los próximos rivales del Eldense ha tenido dos caras. En febrero, estaban a las puertas de entrar en posiciones de descenso. Ahora, los buenos resultados con Vélez le hace pensar en regresar un año después a la Segunda División, como también quieren los azulgranas. Para el próximo encuentro, el técnico vasco no podrá contar con Marco Carrascal, Rubén Serrano, Eneko Ebro, Dani Perejón ni Jean Jules Mvondo, todos de baja por lesión.

Con seis partidos por disputarse, el encuentro entre Eldense y Cartagena promete ser de los más disputados de toda la temporada. Dos equipos con el objetivo de rebotar hacia Segunda cuanto antes se encuentran en mitad de dos rachas de victorias y con el premio más cerca que nunca.

Alineaciones probables

Eldense: Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana, Fidel Chaves y Dioni Villalba.

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Cartagena: Lucho García, Marc Jurado, Imanol Baz, Aridane Hernández, Nacho Martínez, Álex Fidalgo, Pablo de Blasis, Yanis Rahmani, Kevin Sánchez, Luismi Redondo y Christian Borrego "Chiki".