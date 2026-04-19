El Eldense remonta y sigue imparable hacia Segunda

Con la flecha hacia arriba, el Eldense sigue quemando jornadas en su mejor momento de la temporada donde consuma siete jornadas consecutivas venciendo. Visitaba el Cartagena el feudo alicantino buscando cazar el último vagón del «play-off», lo que deparaba un encuentro de ambiente, con buena presencia de seguidores visitantes y todos los alicientes para un partido vistoso.

El Cartagena salía apretando arriba y tras un primer balón que el Eldense intentaba colocar por encima de Lucho García, el conjunto departamental anotaba en un saque de esquina en el que, tras un primer remate evitado por Ramón Vila, cazaba Imanol Baz del rechace abriendo el marcador. Daba el Cartagena primero y el Eldense empezaba a ponerse en la función de poseer balón y empezar a vislumbrar por donde acercar el peligro a área visitante.

Lo hizo en un saque de esquina del que el Eldense consumó un autogol, si bien la revisión dejaba sin subir el tanto local por salir el balón por línea de fondo. Los espacios atrás los cerró bien el Cartagena y con ello el Eldense no encontraba vías de penetracion. Es más, el Cartagena merodeó el segundo con otro testarazo de Imanol Baz, peligro constante en juego aéreo, que desviado, volvería a poner en aviso a los de Claudio. El computo general premiaba a un Cartagena que pasada la media hora hizo estirarse a Ramón Vila en un golpeo abajo que nuevamente evitaba que la diferencia aumentase. El Eldense, que apenas puso en jaque portería rival, nunca acabó, por más posesión de la que dispuso, de encontrarse cómodo en el césped.

Remontada azulgrana

En la segunda parte, misma dinámica. A los cinco minutos, la más clara de arranque volvió a ser visitante con un balón al área que Chiki cabeceaba alto. Tácticamente, el Cartagena ganaba la partida a un Eldense incómodo a la hora de crear y que era incapaz de poner entre los tres palos ocasión alguna que hiciera intervenir a Lucho.

Cuando más estaba atascado el Eldense y aguantaba el Cartagena, una pared frontal la resolvía Nacho Quintana tras tocar un defensa y superar a Lucho García. Tras ello, la ofensiva local fue una constante para que Álex Serra, en un saque de esquina, mándase de cabeza el esférico al poste.

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Cuestión de fe local y dudas visitantes, en el añadido una pared en área, la ejecutaba el joven Hugo Alba para llevar al delirio a un Pepico Amat lleno que estallaba por los aire, con una remontada que le mantiene líder, tras siete jornadas impolutas sumando victorias.