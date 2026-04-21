El Eldense sueña con un ascenso triple

Un ascenso que empieza a tomar forma. Y que con el regreso a Segunda División como gran objetivo, podría ser triple. El primer equipo, el filial y el femenino. Todos dependen de sí mismos para competir la próxima temporada una categoría por encima, para seguir haciendo crecer una entidad que no ha dejado de hacerlo durante los últimos siete años.

El más sonado (y el más importante por su trascendencia) sería la vuelta al fútbol profesional del primer equipo masculino. Del equipo entrenado por Claudio Barragán. Un sueño que ha pasado por muchas fases, varias complejas, sobre todo al principio. Pero que con el paso de las jornadas va situando al Eldense como el máximo favorito para hacerlo. El Deportivo es líder con 15 puntos por disputarse con 62 unidades, una por encima del Sabadell y con cuatro de margen sobre el Atleti B, que se dejó dos puntos en Teruel.

La épica remontada frente al Cartagena, iniciada por Nacho Quintana y consumada por el petrerí Hugo Alba en el descuento, permitió encadenar una séptima victoria consecutiva que marca el camino a Segunda División. Pero para ello todavía restan cinco largas semanas en las que no deberá de torcer el renglón. Tiene que visitar al Antequera (10º), al Sevilla Atlético (20º) y al Real Murcia (13º), mientras que todavía deben pasar por el Nuevo Pepico Amat el Marbella (19º) y el filial colchonero (3º). Un desenlace de liga para el que parte como favorito.

Al posible ascenso de los de Claudio, le tiende la mano el equipo femenino del Deportivo. La sección fue refundada por la nueva propiedad. Y con siquiera un año de vida, aspira a celebrar un salto de categoría. De Primera Regional (sexta división) a Lliga Comunitat (quinta división). Las jugadoras del Eldense son segundas clasficadas a falta de cinco jornadas, cerrando los puestos de ascenso directo.

El Eldense Femenino, antes de un partido. / CDE

En una temporada compleja donde se armó un equipo en pocas semanas, el conjunto entrenado por Sergio Chaparro y José Manuel ha sumado 42 puntos. Está a 17 del destacado líder Ontinyent, que ya es campeón matemáticamente, pero el Deportivo peleará hasta el final con el Petrelense —equipo vecino que también acumula 42 puntos— por la segunda plaza y su correspondiente ascenso.

El tercero en la lista, pero también el que más cerca está de conseguirlo, es el Eldense B. Ese vestuario en el que empezó la temporada Claudio antes de recibir la llamada del primer equipo. Y su sucesor en el cargo, Juan Andrés Giménez, tiene al filial a dos triunfos del ascenso directo. Cuando faltan seis puntos por jugarse, el Deportivo es líder con 60. Uno por encima del Benidorm propiedad de David Villa.

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El equipo cuenta con varios futbolistas colombianos procedentes del fútbol base de Llaneros, club que controla la propiedad del Eldense en Sudamérica, como son Brandon Churi, Luiyi Castro o Josman Pulgarín. Si vencen al Beniganim (10º) a domicilio y al Olimpic de Xátiva (4º) en Elda, serán campeones y ascenderán a Tercera Federación por primera vez en la historia, marcando un hito en la centenaria entidad que es el Deportivo... y abriendo el camino hacia un triple salto para el que no existen precedentes.