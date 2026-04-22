Hugo Alba, el deportivista de cuna que llevó al éxtasis a toda Elda

Un gol para toda la vida. El primero con la camiseta del Deportivo, en el momento más decisivo de la temporada, para mantener el liderato. El estreno goleador de Hugo Alba con el Eldense no llegó en un momento cualquiera. En el minuto 92, para deshacer el empate cuando en Sabadell ya celebraban que volvían a ser primeros en liga. Para encadenar una séptima victoria que marca el camino de vuelta a Segunda División. Y para desatar la euforia colectiva en los casi 5.000 aficionados que acudieron al Nuevo Pepico Amat.

El petrerí entró en el minuto 81, con el equipo todavía por detrás en el marcador. Con una situación adversa y el liderato escapándose, obligado a aparecer, a vivir su primera gran tarde como deportivista. Y lo hizo por partida doble. El acta le da el tanto del empate a Nacho Quintana, quien dribla partiendo desde la izquierda y golpea cruzado. Pero en una repetición lateral, se ve cómo el balón es desviado con la espalda de Hugo Alba tras rozar con su dorsal, un factor que convierte en imparable el golpeo.

La afición del Eldense, desatada tras el 2-1 de Hugo. / CDE

Pero el momento de Hugo llegó diez minutos después. Cuando el partido agonizaba y el Deportivo veía como se le escurría un primer puesto por el que llevaba siete meses trabajando. Robó el que menos acostumbra a hacerlo, Fidel Chaves. El "10" del Deportivo dirigió el ataque. Vio a Manu Molina hacer el esfuerzo por la derecha, quien puso un balón raso, tenso al corazón del área... y se desató la locura. El chico del pueblo definió al primer toque, con la confianza de quien sabe que ha llegado su momento. Y lo celebró con una grada que se vino abajo literalmente, con las vallas del Fondo Sur cediendo.

Una adaptación complicada

Hugo Alba lo celebró besándose el escudo, señalando la zona donde tienen los abonos su familia, quienes mejor saben lo que ha disfrutado... pero también el complicado proceso de adaptación que ha vivido a un equipo ya hecho. El delantero de 20 años llegó al Deportivo en invierno, priorizando volver a casa por encima de otros muchos destinos, tanto nacionales como del extranjero. Tras una primera parte de temporada deslucida en la Primera División de Serbia, llegó con la etiqueta de ser el capitán del Juvenil del Barça que venía de ganar un triplete histórico con 28 dianas en la mochila.

Pero sus primeros pasos en Elda no han sido sencillos. El vestuario apenas cambió en la ventana de fichajes invernal y le ha costado ir haciéndose un hueco en las rotaciones. De hecho, todavía no ha conseguido ser titular bajo las órdenes de un Claudio Barragán. La alta competencia en la posición, con Borja Calvo, Quintana y Dioni también opositando al puesto, le ha llevado a tener un rol menos principal del deseado, pero completamente normal tratándose de un jugador de apenas 20 años, todavía con una carrera por desarrollar seguro en cotas mayores.

El orgullo de su familia

Junto al propio Hugo, quienes más se emocionaron con la remontada frente al Cartagena fue su familia, esos a los que señaló el pequeño de los Alba justo después de su gol. "Vivir y ser partícipe de la emoción que se vivió y que encima quien marca sea tu hijo... la verdad que fue una alegría tremenda para todos. Hacer un gol en el minuto 92 para dar tres puntos, que sea el primero y que sirva para seguir líderes, pues es un subidón increíble. Estamos muy contentos por él", asegura a INFORMACIÓN José Alba, padre de Hugo y abonado del Deportivo ubicado en la grada supletoria de Preferencia.

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Hugo Alba se señala el escudo del Deportivo, el pasado domingo. / CDE

Tanto José como Olga Silveira, madre del delantero del Eldense, viven los partidos "muy nerviosos", con "demasiada emoción. Nosotros al final llevamos viendo a Hugo desde muy pequeño jugando muchos partidos y varios importantes, pero lo del domingo para él fue especial. Nosotros sabemos quién es y le tenemos mucha fe porque sabemos lo que trabaja. Ahora le toca seguir, porque esto no ha terminado. Queda lo más bonito", añade José, quien irá junto a su familia a Antequera este sábado (18:30 horas), para seguir en directo al Deportivo... y a su pequeño Hugo camino de Segunda División.