El Eldense vuela a Antequera con el impulso de sus siete triunfos seguidos

Queda lo más bonito, pero también lo más difícil. A falta de cinco jornadas para el final de la competición, el Eldense defiende su posición de privilegio en lo más alto de la clasificación. Lo hace mostrándose sólido, siendo un bloque, comportándose como tal, y practicando un fútbol dinámico, versátil que combina sobre la hierba la capacidad diferencial de algunos de sus hombres con un compromiso coral en la contención que le ha valido, entre otras cosas, para sacar adelante duelos en los que no es superior a su rival, pero se sacrifica de manera ejemplar y logra que la fortuna le sonría... que es lo que distingue a los aspirantes de los campeones.

El Eldense viaja a Antequera para hacer algo insólito en la categoría esta campaña: enlazar ocho triunfos. La semana anterior igualó el récord del Tenerife ganando su séptimo partido seguido. Además lo hizo a lo grande, remontando al Cartagena en el Nuevo Pepico Amat sin excesiva brillantez, pero cosiéndose al partido, sin irse de él en ningún momento a pesar de la intranquilidad que manifestaba la grada por la posibilidad de quedarse sin liderato frente a un efesé que tiene el «play-off» metido entre ceja y ceja y con el 0-1 había conseguido quedarse a un solo punto de colarse entre los cinco primeros.

El Deportivo vuela hacia Segunda División. Es capaz de sobreponerse a casi todo. Esta semana, en El Maulí, el desafío es superar las ausencias del centrocampista Rubén Quintanilla y del atacante Rober Ibáñez, ambos por lesión, los dos fundamentales en la idea de fútbol de su entrenador. Por suerte, el preparador valenciano recupera al volante Marcos Bustillo, que vuelve después de cumplir su castigo por acumulación de cartulinas amarillas.

El Antequera tiene muy pocas opciones de pelear por el salto de categoría. Está en tierra de nadie, como el Hércules, con el que empata a puntos una plaza por encima de los blanquiazules, que son undécimos, a nueve puntos de la parte noble y a solo cinco del desastre. No pueden permitirse muchos traspiés, pero la visita del líder es una de esas en las que te puedes permitir fallar de las cinco fechas que aún restan.

Cautela... y compromiso

El preparador azulgrana sigue sin verse ascendido. No lo hará hasta que sea matemático, y es una filosofía esta que, de momento, le está dando muy buenos resultados. Claudio aseguró antes de subirse al autocar que todo el mundo experimenta «muchas emociones a estas alturas de la liga y hay que saber controlarlas para que no te maniaten» e insistió en la necesidad de «saber sufrir», tal y como hizo su plantilla en la jornada anterior.

«Somos conscientes de que nos jugamos mucho, pero somos personas y nos podemos equivocar», advirtió el entrenador tratando de incluir el fallo en su receta para que nadie piense que sería sencillo seguir encadenando victorias de aquí al final de curso. «El Antequera tiene jugadores de la categoría con muy buen nivel y muchos argumentos por lo que es un equipo peligroso y con alternativas. Si se sienten bien le pueden ganar a cualquiera», expuso con naturalidad el técnico valenciano.

El cuadro malagueño ha sido el único que ha impuesto al Eldense en el Nuevo Pepico Amat. «Nos ganaron merecidamente. Estamos avisados del equipo que nos vamos a encontrar por lo que tendremos que saber sufrir para lograr una nueva victoria», recordó.

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«Hemos mejorado muchas cosas, sobre todo la regularidad, que es algo que únicamente puedes lograr si el equipo cree en lo que hace. Lo hace y eso es fundamental», se congratula Claudio Barragán, que busca esta tarde (18:30 horas) su decimosexta victoria en el banquillo en 26 partidos, ahí es nada.