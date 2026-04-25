El Antequera termina con la imbatibilidad del líder Eldense

Desplazamiento del Eldense al Mauli de Antequera, donde los de Claudio Barragán querían seguir con su dinámica de puntos positiva y la mente puesta en ostentar el liderato una semana más. El Antequera le dio picante al envite en el arranque. Saque de esquina malacitano que ganaba en área el central Barbu para alojar el 1-0 por la vía rápida y con ello sorprender a los de Claudio Barragán. El Antequera se había soltado el pelo de inicio y Siddiki cerca estuvo de hacer el segundo. Todo ello sumado a una tarjeta a David Ruiz que le condenó a ser sustituido por Vallejo a la media hora en pos de evitar males mayores. El Eldense no encontraba transiciones cómodas para buscar área local y el Antequera sí daba con la tecla para volver a poner en jaque el área de los alicantinos en otra acción de este que salvaba Ramón Vila.

Media hora de juego tibia del Eldense y un Antequera que había encontrado la manera de hacer daño al líder. Sin reacción y con un ritmo alejado de la necesidad para mantener el liderato, el primer tiempo mandó a vestuarios a un Eldense que, sin gestionar en ataque y sin opción de portería a cero, llegaba al descanso en déficit.

Hamza Bellari avanza con la pelota en El Maulí de Antequera. / CDE

Tocaba a rebato tras el paso por vestuarios y arenga oportuna para darle al equipo un toque de corneta que le metiese de lleno en el partido. Aparecía otra vez Ramón Vila para intervenir ante un Siddiki que ya en el primer tiempo había sido un dolor de muelas, y tan solo la falta de atino local mantenía al Eldense con un marcador a tiro de piedra. Con ello, el Deportivo conseguía neutralizar el gol local tras un remate de Fidel que aprovecharía Dioni para colocar el empate.

Incómodo en El Maulí

Del mal el menos, el Eldense sumaba a domicilio, pero no acababa de encontrarse cómodo sobre el césped del Maulí. El Antequera, que notaba esas sensaciones, seguía en pos de llevarse los tres puntos, volvió a golpear en otra acción en la que la zaga del Eldense no fue capaz de intervenir ante Adri Gené, que batía a Ramón Vila para hacer el segundo.

Noticias relacionadas

El Eldense apretó los dientes, y el tramo final, a la desesperada, lo hizo suyo. Pero más allá de un remate de Nacho Quintana rozando el poste, no tuvo nuevamente capacidad de reacción, cayendo y sin puntuar y a expensas de ver si el Sabadell le arrebata la primera plaza en su viaje a Puerto Banús. Los alicantinos buscarán resarcirse del traspiés la próxima jornada ante su afición, recibiendo al Marbella.