El ascenso directo se complica para el Eldense

Cambio de tornas a cuatro semanas para el desenlace de la liga. El Eldense, tras ser líder durante tres semanas, abandona el primer puesto. La derrota en Antequera (2-1) del equipo dirigido por Claudio Barragán implica un cambio importante en la manera de afrontar el final de la competición. Porque el Deportivo ya no depende de sí mismo para volver a Segunda División de manera directa.

El triunfo del Sabadell en Marbella (0-1), que logró el triunfo pese a jugar todo el partido con uno menos, tras la expulsión de Kaiser en el minuto 3; implica que el equipo entrenado por Ferran Costa vuelva al primer puesto. Además, la jornada tampoco fue favorable para el interés del Eldense por parte del Atlético Madrileño, que venció (3-1) al filial del Real Betis en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

La situación ha cambiado de manera considerable. La pasada semana, el Deportivo era el único que dependía de sí mismo para ser campeón... pero los resultados cosechados a lo largo de la jornada 34 hacen que deje de hacerlo. Ahora queda pendiente de lo que haga el Sabadell, que tiene un calendario algo más complejo, eso sí.

Clasificación del top 5 del grupo 2 de la Primera Federación. / RFEF

El Eldense, cuando quedan 12 puntos por disputarse, es segundo clasificado con 62 unidades, a dos del líder Sabadell y uno por encima del Atleti B. En el cuarto puesto, algo lejos como para contarle como un candidato para ser campeón, asoma un enrachado (ha perdido solo un partido de los últimos 19) Villarreal B con 55 puntos.

Una mala tarde

La derrota deportivista en Antequera, con cerca de 200 azulgranas en las gradas de El Maulí, llega en el momento más delicado de la temporada... pero en el club rehúyen del drama. El Eldense acumuló siete triunfos consecutivos entre la jornada 27 y la 33, una racha casi inédita desde la fundación de la Primera Federación, por lo que consideraban que no dejarse más puntos hasta el final de la temporada era un imposible.

Fidel Chaves pone un córner en El Maulí, el pasado sábado. / CDE

El Eldense se dejó tres puntos en una mala tarde, donde apenas pudo amenazar la portería rival y Ramón Vila volvió a vestirse de héroe, encajando dos goles pero evitando otros tantos. La tarde, si sirvió para algo, fue para la renovación autonómica de Dioni por goles anotados. El '9' azulgrana anotó su décimo tanto de la temporada y seguirá el próximo año, sea en la categoría que sea.

Calendario

De los tres contendientes al ascenso directo, el que mejor calendario tiene sobre el papel es el Eldense. Al menos, eso dicen los números. El equipo de Claudio juega este domingo (20:30 horas) frente al Marbella (19º), cerrando la jornada frente a un rival prácticamente desahuciado, que podría descender matemáticamente en Elda. Tras ello, visitará al colista Sevilla B (domingo 10 de mayo, 12 horas), vivirá un duelo directo frente al Atlético Madrileño (3º), en el Nuevo Pepico Amat, y cerrará la liga en la Nueva Condomina, frente a un Murcia (12º) que es muy probable que llegue con nada en juego.

LO QUE QUEDA CE SABADELL (1º con 64 puntos) Jornada 35 vs Real Murcia (local)

Jornada 36 vs Atlético Madrileño (visitante)

Jornada 37 vs Antequera (local)

Jornada 38 vs Tarazona (visitante) CD ELDENSE (2º con 62 puntos) Jornada 35 vs Marbella (local)

Jornada 36 vs Sevilla B (visitante)

Jornada 37 vs Atlético Madrileño (local)

Jornada 38 vs Real Murcia (visitante) ATLÉTICO MADRILEÑO (3º con 61 puntos) Jornada 35 vs Juventud Torremolinos (visitante)

Jornada 36 vs Sabadell (local)

Jornada 37 vs Eldense (visitante)

Jornada 38 vs Algeciras (local)

El Sabadell, por su parte, juega este domingo justo antes que el Deportivo, a las 18:15 horas frente al Murcia, en la Nova Creu Alta. Visitará al Atleti B (viernes 8 de mayo, 21:15 horas) en la jornada 36, recibirá al Antequera (9º) y cerrará la temporada en Tarazona (14º), rival que posiblemente llegue con la permanencia en juego. En alguna de esas fechas deberá de dejarse puntos el Sabadell para que el Deportivo acometa el 'sorpasso'. Si no, será imposible.

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Las peculiaridades del calendario implican que el Atlético Madrileño, pese a ser tercero, también dependa de sí mismo para ser campeón. El equipo dirigido por el 'Niño' Torres todavía tiene que jugar tanto frente al Sabadell (jornada 36) como frente al Eldense (jornada 37). Además, visita al Torremolinos (15º) este domingo (12 horas) y recibirá al Algeciras (7º) para cerrar la liga. Si gana sus cuatro partidos, el filial colchonero subirá directo.