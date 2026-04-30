Claudio solo mira al Eldense para ser campeón: "Es algo que va a depender de nosotros"

Las matemáticas dicen que no... pero Claudio Barragán, convencido de que todos los candidatos al campeonato se dejarán puntos, está convencido de que el ascenso directo a Segunda División del Eldense "dependerá de nosotros mismos". "Igual que hemos tenido una racha de siete partidos consecutivos ganando, podemos cerrar la liga ganando también los cuatro que quedan", asegura el entrenador del Deportivo, en sala de prensa, en la previa al partido frente al Marbella de este domingo (20:15 horas).

El Eldense, que es segundo clasificado con 62 puntos, saltará al Nuevo Pepico conociendo los resultados tanto de Sabadell (1º con 64 unidades) como del Atleti B (3º con 61 unidades). Un factor al que Claudio no da ninguna importancia: "Lo mejor en estas circunstancias sería taparse los oídos y no escuchar nada. Ir a la nuestra. Si no nos han afectado los resultados en toda la temporada, no entendería que nos pasara ahora. Estoy seguro de que vamos a estar ahí hasta el final".

Dario Dumic, Borja Calvo y Jesús Clemente, durante un entrenamiento de esta semana. / CDE

Tras la derrota en Antequera de la semana pasada (1-2), en la que el Deportivo completó uno de sus peores partidos de la temporada, el entrenador azulgrana reconoció que ha sido "un inicio de semana complicadillo. Nos hemos estado malacostumbrando a ganar muchos partidos seguidos, y eso al final te hace estar más cerca de la derrota. Pero por lo que estamos verdaderamente fastidiados es por la forma en la que llegó la derrota. Concedimos demasiado, no estuvimos bien. Al descanso, si hubiera podido les hubiera cambiado a los once", explicó de manera contundente.

Un rival casi descendido

El rival será un Marbella prácticamente desahuciado. El equipo malagueño es decimoctavo clasificado con 31 puntos, a nueve de la salvación cuando restan 12 por disputarse. De hecho, podría saltar al partido siendo matemáticamente equipo de Segunda Federación si se dan los resultados. Pero Claudio no se fía. "Es un rival complicado que se estará jugando todo. Ganó en Ibiza, al Atlético de Madrid B le hizo cuatro goles y el otro día perdió con el Sabadell mandando durante todo el partido. Tú ves los partidos del Marbella y te extraña que ese equipo esté tan bajo en la clasificación. Es un partido que nos vamos a tomar muy en serio", desarrolló el técnico valenciano sobre el rival.

"Sea de una manera u otra, hay que poner toda la carne en el asador para lograr el ascenso" Claudio Barragán — Entrenador del CD Eldense

En cuanto a las bajas, Barragán no podrá contar seguro con el extremo Rober Ibáñez y con el centrocampista Rubén Quintanilla. Además, el entrenador comentó que hay varios jugadores "con molestias" que podrían llegar a la cita entre algodones. "Sea de una manera u otra, hay que poner toda la carne en el asador para lograr el ascenso", dijo Claudio, dejando entrever que buscar el regreso a Segunda vía "play-off" no sería ni mucho menos un desastre.

El técnico, que puso el foco en mejorar el balón parado defensivo en las cuatro finales que quedan, también hizo un llamamiento a la afición para que esté con el Deportivo en el desenlace de la liga, pase lo que pase. "Es el momento de tirar todos en una misma dirección, de estar juntos hasta el final. Y cuando llegue el final, ya veremos lo que ha pasado. Esta afición ya nos ha demostrado lo que es, pero les seguimos necesitando en estos últimos partidos", pidió el entrenador deportivista.

Llenar el Pepico

La propiedad, con la intención de llenar el Nuevo Pepico Amat este domingo, ha activado una promoción de entradas 2x1 para abonados, que está teniendo una buena acogida entre la afición azulgrana. A falta de algo menos de 72 horas para el choque, restan algo menos de 1.000 localidades para que se cuelgue el 'Sold out' en el feudo azulgrana.

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La promoción está únicamente disponible en taquilla "hasta fin de existencias", según ha informado el club, y tiene un precio de 15 euros la doble entrada en General y de 10 euros en el Fondo Sur. Además, la venta ya está disponible en la página web del Deportivo, a un precio de 20 euros en Tribuna, 15 euros en General y 10 euros en los Fondos.