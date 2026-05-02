El Eldense no puede tropezar frente al desahuciado Marbella

Ganar en casa. No queda otra si a lo que se aspira es a volver al fútbol profesional por la vía rápida, por el camino corto. El Eldense saltará al césped del Nuevo Pepico Amat en el último turno de la jornada 35, eso significa que conocerá el resultado de sus dos rivales directos en la pugna por el título de liga, Sabadell, que recibe dos horas antes al Real Murcia; y el filial del Atlético de Madrid, que se enfrenta al mediodía al Juventud Torremolinos en El Pozuelo. Tres candidatos sólidos a un solo propósito: el ascenso directo.

El triunfo del Deportivo frente a su público, además, certificaría de forma matemática el otro plan con el que arrancó la campaña: asegurar la presencia en el «play-off». Se trata, por tanto, de una cita difícil, de esas que exigen lo mejor de cada uno, del temple y la mentalidad necesaria para soportar la alta presión que irradia la obligatoriedad de no fallarte ni a ti ni a tus aficionados, que volverán a rozar el aforo completo.

La derrota en Antequera, más allá de suponer el fin de una racha victoriosa encomiable (siete seguidas), privó a los azulgranas de su posición de privilegio en favor de un Sabadell que vuelve a liderar el grupo 2, ahora con dos puntos sobre los alicantinos y tres sobre los rojiblancos. Ceder más espacio no acabaría con el sueño de ser campeón, pero sí que lo complicaría si los oponentes directos hacen bien su trabajo.

Al Deportivo le restan dos presencias en su estadio, la de este domingo con el Marbella –al que dobla en puntos en la clasificación–, y la de dentro de 15 días contra el bloque que prepara el Niño Torres. Antes se desplazará a Sevilla, al campo del colista, y cerrará la temporada regular en la Nueva Condomina. De ahí que se antoje capital despedir el domingo con tres puntos más en el casillero.

El rival es propicio. Tiene más de pie y medio en Segunda RFEF. Es antepenúltimo y ha caído en cuatro de las cinco últimas jornadas. Solo ha ganado dos veces lejos de Puerto Banús, al Betis B y al Ibiza, y es el penúltimo peor visitante de la competición solo empeorado por el Sevilla B, ya descendido a la cuarta categoría.

Bajas y once titular

La única baja segura es la de Rober Ibáñez, que continúa con molestias musculares. Pero las alturas de campaña pasan factura y hay más jugadores tocados en el seno de un vestuario que ha respondido a las expectativas con el tutelaje de Claudio Barragán, que es consciente de lo que se juega hoy su equipo: «Un triunfo es un paso definitivo para asegurar nuestro objetivo de luchar por el ascenso a la Liga Hypermotion», recordó el valenciano, que no se fía de un Marbella que, de perder, se despediría casi definitivamente de la Primera RFEF. En el inicio de curso, los azulgranas perdieron 1-0, de penalti, en el Banús Football Center. Fue en la jornada 7, eran otros tiempos...

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La formación inicial de los azulgranas, en función de lo ensayado a lo largo de la semana, puede estar integrada por Ramón Vila en la portería; junto a Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand y David Ruiz, en defensa; Guille Macho, Manu Molina, Borja Calvo, Nacho Quintana y Fidel Chaves ocupando el centro del campo; apostando por Dioni Villalba como referencia más adelantada en ataque.