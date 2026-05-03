El Eldense golea al Marbella y recupera el liderato

Buscaba el Eldense tener la cabeza fría y volver a entrar en dinámica de resultados positivos tras el traspié en Antequera, que despojaba a los alicantinos del liderato a merced del Sabadell. Visitaba Elda el Marbella, rival que llegaba con la soga al cuello, obligado a ganar y seguir con atisbo de vida.

Los locales, que eran sabedores de que un triunfo les devolvía por golaveraje el liderato, arrancaban ante el Marbella anotando a los 27 segundos, trazando una asistencia Quintana sobre Bustillo, quien rompía a Manu García para superar y alojar el cuero en la red. Golpe de salida y nueva ocasión a los cinco minutos con un Bustillo que gozó de un mano a mano que evitaba Manu García en el mano a mano, evidenciando una salida fulgurante local que sorprendía al Marbella.

Aumentó el Eldense prestaciones y al cuarto de hora, Dioni creaba una genialidad personal en área con un recorte primero a defensas y después a Manu para resolver cómodo un segundo gol que allanaba el camino local. Noqueado el Marbella y alegre el Eldense con balón, a la media hora otra vez aparecía en área visitante Bustillo, que ejecutaba el tercero para prácticamente sentenciar el encuentro. La única ocasión del Marbella, en pies de Cambra, fue en el tramo final del primer tiempo donde Ramón Vila apareció con buena mano evitando el gol de los malagueños.

Plácido segundo tiempo

En la reanudación el ritmo del partido decayó, el Eldense no se aplicó a fondo y el Marbella quiso tener algo más de balón y con ello poder sorprender y meterse en el encuentro. Muy tibios los locales, permitieron que una falta de Arnau Gaixas en la frontal, la resolviese el ex del Eldense Álex Martínez ejecutando un golpeo al que no llegaba Ramón Vila para el gol marbellí.

Noticias relacionadas

Bustillo conduce el balón durante el partido contra el Marbella / CD Eldense

Llegaba el Marbella a meter en su campo a un Eldense, que intentó en una contra de Hugo Alba el cuarto, si bien forzado este mandaba su golpeo fuera. El Eldense acabaría viendo como Álex Martínez y Tahiru para el Marbella percutían las últimas balas para cerrar un encuentro que devuelve el liderato al conjunto de Elda y envía a segunda federación al Marbella, a expensas de visitar al Sevilla Atlético y mirando de reojo el duelo directo del viernes entre el Madrileño y Sabadell que puede aclarar el devenir del Eldense.