¿Cuándo podría ascender el Eldense a Segunda División?

El Eldense, tras una semana fuera del liderato, vuelve a lo más alto del grupo 2 de la Primera Federación cuando restan tres partidos para el final de la liga. El equipo de Claudio Barragán recupera el primer puesto de la tabla tras una jornada casi redonda, que acerca el ascenso a Segunda División. Porque el Atlético Madrileño perdió en Torremolinos (1-3), el Sabadell empató frente al Real Murcia (2-2) y el Deportivo, sabiendo lo que habían hecho sus rivales por el título, no falló frente al Marbella (3-1) en casa.

Los resultados del fin de semana suponen un vuelco importante en la tabla. Principalmente por lo que corresponde al filial colchonero, que se aleja considerablemente del liderato. El Eldense es primer clasificado con 65 puntos, misma cifra que el Sabadell. Pero el equipo de la Nova Creu Alta tiene el golaveraje perdido con el azulgrana, por lo que es segundo. El Atleti B, con siete puntos de los últimos 15 posibles, pierde algo de fuerza y se queda como tercero con 61 unidades, a dos partidos tanto del Deportivo como del Sabadell. Los de Fernando Torres se empiezan a quedar atrás.

Un ritmo inaguantable

Es cierto que el Eldense tuvo un frenazo la semana pasada en Antequera, donde perdió 1-2 tras una mala tarde... pero el ritmo de puntuación que está siguiendo el equipo deportivista roza la excelencia. Ha sumado 24 puntos de los últimos 27 posibles, periodo en el que ha anotado 23 goles y ha encajado siete. El equipo entrenado por Claudio Barragán, en los dos últimos meses, acostumbra a ser un equipo adaptativo, capaz de jugar de diferentes maneras, pero de dominar a sus rivales en cualquiera de ellas.

Jesús Clemente y Guille Macho festejan la victoria frente al Marbella con un tiburón hinchable, emblema de la remontada clasificatoria azulgrana. / CDE

Sin ir más lejos, así fue el domingo frente al Marbella. Un rival al que sentenció en apenas media hora, siendo tremendamente eficaz de cara a portería. Un doblete de Marcos Bustillo y un tanto del 'Pichichi' Dioni, quien ya suma once, fueron suficiente para encarrilar una noche que terminó siendo demasiado plácida. El equipo supo adaptarse a las ausencias por molestias físicas de futbolistas importantes como Jesús Clemente, David Ruiz o Floris Smand. Especialmente curiosa fue la estampa del central holandés, quien estuvo animando a sus compañeros desde la Grada de Animación, como un aficionado más en el Fondo Norte.

Las cuentas, más sencillas

El optimismo colectivo en el que vive instaurado el Deportivo desde hace semanas, pero también el calendario que hay por delante, invitan al club a mirar al ascenso sintiéndose el principal favorito. Quedan tres jornadas. Y el Deportivo, en caso de ganar las tres, será campeón y volverá por la vía rápida a Segunda División. El vuelco que ha dado la clasificación esta semana implica que el equipo de Elda pase a ser el único que depende de sí mismo para ser primero. Pero el camino podría acortarse... o complicarse.

El Deportivo será campeón si gana los tres partidos que quedan, pero el calendario invita a pensar que también subirá directo ganando dos

El Eldense juega este domingo (12 horas) en la Ciudad Deportiva del Sevilla frente al colista, ya descendido matemáticamente. Pero estará muy pendiente del viernes, cuando Atleti B y Sabadell, sus dos rivales por el campeonato, se enfrentan en la Ciudad Deportiva rojiblanca, a partir de las 21:15 horas. Las cuentas más optimistas hacen desear un triunfo del equipo entrenado por Fernando Torres, ya que ese resultado permitiría aventajar a ambos en cuatro puntos de distancia cuando faltarían seis por disputarse (siempre y cuando el Deportivo cumpla en el campo del descendido Sevilla B).

Clasificación del grupo 2 de la Primera Federación tras la jornada 35. / RFEF

En la jornada 37, con horario unificado establecido para el sábado 16 de mayo a las 21 horas, el Deportivo recibirá al Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat. Si el Sabadell pierde este viernes en Madrid y el Deportivo vence en Sevilla, los de Claudio podrían cantar el alirón el próximo sábado, coincidiendo con la 'Entradica Cristiana' en Elda, noche que reúne a miles de festeros a lo largo de la ciudad. El Sabadell jugará esa jornada frente al Antequera, en la Nova Creu Alta.

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En caso de que los resultados no se den antes, el Eldense también podría ascender directo en el fin de semana del 23 y 24 de mayo, en la última jornada de la liga. Entonces, el Deportivo visitará al Real Murcia en la Nueva Condomina, el Sabadell jugará en el campo del Tarazona y el Atleti B recibirá en casa al Algeciras. Si el equipo azulgrana pierde su condición de líder en las próximas tres jornadas, también tendrá la opción de luchar el ascenso en un "play-off" que, vista la situación de la que dispone a tres jornadas del final, sabría a poco.