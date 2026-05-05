"Nadie se imaginaba al Eldense en una situación así para ascender a Segunda"

Es complicado salir a la calle en Elda durante estos días sin escuchar a alguien hablar del Deportivo y su posible regreso a la Segunda División. La ilusión, a falta de tres jornadas para el final, está servida en el pueblo. Y la afición comienza a convivir con ese inevitable nerviosismo durante la semana. Con sensaciones muy parecidas a hacer tres años, cuando el equipo entonces entrenado por Fernando Estévez logró devolver al equipo a la categoría de plata después de 59 años de sequía.

En la 2022-2023, el salto de categoría llegó a través de un "play-off" eterno, que tuvo muchas piedras por el camino. En la 2025-2026, ahora con Claudio Barragán al mando, el Eldense dispone de una grandísima oportunidad para repetir aquella hazaña... pero en esta ocasión de manera directa. Siendo el campeón de liga, del grupo 2 de la Primera Federación. Para ello, todavía restan tres "finales". En el caso del Deportivo, serán frente al colista Sevilla B, un rival directo como el Atleti B y el Real Murcia. Si saca los nueve puntos, el Eldense ascenderá por cuarta vez en su historia a Segunda División.

El camino puede truncarse, pero también ser más corto. Porque este viernes (21:15 horas), en Alcalá de Henares, el Sabadell, segundo clasificado con los mismos puntos que el Eldense, visita al Atlético Madrileño, tercer clasificado a cuatro puntos del equipo de Elda. Si se dan los resultados y el filial colchonero vence este viernes, se abriría una opción a que el Deportivo certificara su regreso a Segunda la próxima semana, coincidiendo con la 'Entradica Cristiana', acto previo a las fiestas de Moros y Crisitanos de la ciudad.

La afición del CD Eldense anima a su equipo desde la grada. / Héctor Fuentes

Es lo que desea, sin ir más lejos, el aficionado azulgrana Sergio Fuster, miembro de La Lobera y encargado de dar ambiente al Nuevo Pepico Amat con su bombo, desde el Fondo Norte. "Yo confío mucho en el equipo, en Claudio Barragán y en estos jugadores que ya han demostrado lo que son capaces de hacer. Toca estar con ellos a muerte, a tope para luchar por ese ascenso que si se diera aquí, en nuestra casa contra el Atlético Madrileño, sería algo espectacular. Si no se da, pues se dará todo para subir en "play-off" porque ya han demostrado que lo pueden conseguir", explica Fuster, abonado del club desde pequeño.

Entre el optimismo que reina en la afición, destaca también el hincha acérrimo Juanky Vidal, miembro de la peña El Balcón e inseparable seguidor del Deportivo. Se enorgullece con la dinámica que atraviesa el Eldense... pero también se muestra sincero: "Yo hablo con la gente de la peña y ninguno nos imaginábamos llegar a esta jornada dependiendo de nososotros mismos para ganar la liga. Está siendo un año increíble porque hemos pasado etapas duras, de no saber hacia dónde íbamos, a momentos de encadenar siete victorias consecutivas".

"Nos quedan tres partidazos, tres finales, y lo tenemos ya al alcance de la mano. Para mí volver a Segunda sería algo increíble, ojalá lo consigamos porque nos lo merecemos. ¡Aúpa Deportivo!", expresa su deseo Juanky sobre el final de liga. También ve al Deportivo en Segunda en las próximas semanas Irene Sirvent, de la peña Frente Femenino Eldense, la primera agrupación de la afición azulgrana fundada por mujeres. "Yo el ascenso lo veo bien, cada vez más cercano. Siento que es algo que se merece el equipo, la afición y el pueblo. Estoy segura de que llegará y de que será un día increíble, muy grande. Así que, con mucha garra y tacón, nos vamos hacia Segunda División", cuenta Irene, haciendo mención al eslogán de su peña.

Desde el otro lado del charco

Dentro de los muchos eldenses que estarán pendientes del Deportivo en las próximas semanas, hay a varios que les tocará vivirlo desde fuera. Es el caso de Héctor Fuentes, quien reside en Sudamérica por motivos personales desde el año pasado. Ha vivido todos los recientes éxitos del Eldense... pero también era recogepelotas de niño, con el equipo luchando por no bajar a Preferente y apenas 400 personas en el campo. "Estoy con muchas ganas por mucho que haya 15.000 kilómetros de distancia. Hay noches en las que cierro los ojos, me pongo a soñar con el ascenso y pienso en coger un vuelo para no perdérmelo. Solo el que vive el fútbol entiende esas emociones. Yo estoy muy ilusionado con el equipo, con confianza de que nos llegarán las cosas buenas", cuenta Héctor.

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"Estoy con muchas ganas por mucho que haya 15.000 kilómetros de distancia" Héctor Fuentes — Aficionado del CD Eldense residente en Sudamérica

Y en el grupo de los que están siempre, tanto en casa como fuera, destaca la labor insaciable que ejerce desde hace años la peña El Hierro. No se pierden un solo desplazamiento del Deportivo desde hace varias temporadas, ya se en Copa del Rey, para ser luchar por un ascenso o en un simple amistoso. Y Joaquín Pulido, uno de los miembros de la peña, pone en valor lo que está logrando el club deportivamente. "Competimos junto a transatlánticos de toda la geografía española que llevan muchos años intentándolo y no son capaces de salir del pozo que es esta Primera RFEF. Toca estar todos juntos, unir fuerzas y hacer del Pepico un fortín. Estamos a nada de cerrar una temporada entre todos que recordaremos por siempre", explica Pulido con el deseo de que su Deportivo, la próxima temporada, vuelva a estar entre los 42 mejores equipos del país.