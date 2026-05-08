Claudio, antes del Sevilla-Eldense: "Debemos dar nuestra mejor versión para ganar"

Aparentemente sereno. Descontando horas. Imaginando el desenlace, pero lo más importante, dependiendo de sí mismo. Claudio Barragán es fiel a sí mismo, a su condición de entrenador paciente al que el fútbol le está dando una segunda oportunidad cuando ya ni él mismo la esperaba, tal vez por eso se lo esté tomando con tanto temple, sin dejar entrever ni la más mínima preocupación. Este domingo, el Deportivo visita al colista, ya descendido a Segunda Federación, con un solo objetivo: sumar los tres puntos en el Jesús Navas, donde los andaluces han perdido ocho veces, la mitad de las ocasiones que han saltado al césped allí. La salida más amable de las dos que le restan a los azulgranas no será un trámite según el preparador valenciano.

«La gente seguro que pensará que es sencillo ganar en casa del Sevilla Atlético, pero es un equipo que hace las cosas bien. Es muy dinámico, un conjunto joven, valiente, con orgullo, que no baja los brazos y tiene gente con calidad», resalta Claudio para aplacar el exceso de triunfalismo en el entorno que puede traspasarse al vestuario. «Tenemos que dar nuestra mejor versión, no podemos salir como lo hicimos ante el Antequera, es una lección que tenemos que aprender. Debemos ser ambiciosos», sostiene el entrenador del Eldense.

La recta final del campeonato acerca el ascenso directo al Deportivo, que encara este momento decisivo «con ilusión y ganas de que llegue el domingo», aunque el técnico valenciano también avisó a sus hombres de que no pueden repetir el nivel exhibido en el último desplazamiento, en El Maulí de Antequera. «El margen de error es cada vez menor», explicó el preparador azulgrana, que pidió a sus jugadores máxima concentración en "un encuentro que considera mucho más complicado de lo que refleja la clasificación" del filial sevillista, desahuciado desde hace semanas.

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Claudio confirmó que Robert Ibáñez seguirá siendo baja, mientras que Rubén Quintanilla, que ya trabaja con el grupo y evoluciona de forma positiva, puede reaparecer. No lo hará Nacho Quintana por acumulación de cartulinas. El entrenador reveló que habrá cambios en el once, aunque dejó claro que mantiene plena confianza en toda la plantilla gracias «al compromiso y al ambiente» que existe dentro del vestuario.