Sevilla B-Eldense: El líder se cita con el colista en un duelo clave

La liga no espera, tiene prisa por acabar. Restan tres jornadas; dos a los rivales directos del Eldense en la pelea por el ascenso directo, así que no se puede fallar. Cualquier error ahora complica un objetivo que ya se puede oler, acariciar, que se siente tan cerca que quizás llegue a intimidar. Precisamente esto último es lo que Claudio Barragán está tratando de evitar normalizando el día a día, pretendiendo que cada semana solo sea una semana más. Pero es imposible. Nadie lo siente así. El Eldense tiene en su mano abandonar la tristeza cortante del fútbol de esparto por la vía rápida. Para ello, lo primero que debe de conseguir es, como han hecho ya ocho equipos antes que él, ganar en el estadio Jesús Navas de Sevilla. No queda otra.

Fidel Cháves carga con uno de los elementos que se emplea en el ensayo de la estrategia. / CDE

El liderato está muy apretado después del triunfo el viernes del filial del Atlético de Madrid sobre el Sabadell (4-3). Eso deja a los tres aspirantes a ganar el campeonato en un solo punto de distancia. Los azulgranas son primeros con 65; los escapulados, segundos, con la misma cantidad; y los colchoneros, terceros, con 64. El destino ha querido que el próximo en visitar el Nuevo Pepico Amat sea precisamente el bloque entrenado por Fernando ‘El Niño’ Torres, de modo que cualquier pinchazo frente al colista este domingo (12:00 h, À Punt) convertiría la siguiente cita liguera en un todo o nada para los del Medio Vinalopó a falta de una última fecha infartante en la que podría suceder que los alicantinos ya no dependieran de sí mismos... que es lo peor que le puede ocurrir.

Un oponente accesible

El Sevilla Atlético es un pésimo equipo como local. Practica un fútbol ofensivo valiente (y estéril), pero cede mucho detrás, le falta oficio en la contención, seriedad, concentración, justo de lo que va sobrado el plantel de Claudio. La cantera hispalense ha perdido 8 de las 17 citas disputadas en su casa. De las últimas 18 jornadas, solo ha ganado una. Lleva 26 puntos en 35 partidos, principalmente porque únicamente ha marcado 18 goles, su falta de efectividad es espeluznante. Dos de ellos se los hicieron al Hércules, por eso los blanquiazules están donde están.

Si el Eldense es capaz de templar los nervios, ser paciente y jugar a lo que sabe, puede salir muy reforzado del Jesús Navas. La derrota del Sabadell en Madrid en un encuentro muy controlado por los rojiblancos, que ganaban 4-1 a dos minutos del tiempo reglamentario, beneficia al Deportivo, que seguirá siendo líder acabe como acabe su partido en la Ciudad Deportiva sevillista.

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Los jugadores del Eldense cargan con una portería en la última sesión antes de viajar a Sevilla. / CDE

El técnico valenciano confirmó que Robert Ibáñez seguirá siendo baja, mientras que Rubén Quintanilla, que ya trabaja con el grupo y evoluciona de forma positiva, puede jugar. No lo hará Nacho Quintana por acumulación de cartulinas. El entrenador reveló que habrá cambios en el once para esta cita, la más amable de las tres que le quedan al líder de Primera RFEF.