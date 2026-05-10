El Eldense se deja dos puntos vitales en Sevilla

No debían temblarle las piernas al Eldense en su visita al colista Sevilla Atlético y sacar tajada del triunfo del Atlético Madrileño ante el Sabadell, algo que en caso de sumar de tres, podría dejar en manos del Deportivo, la penúltima jornada de liga, en casa, y ante los rojiblancos, la opción de volver un año más tarde a la categoría de plata.

El Sevilla Atlético fue descarado de arranque y sin presión, ejerció las primeras aproximaciones sobre área de un Ramón Vila que tuvo que intervenir de inicio para evitar que los hispalenses se adelantasen en el marcador. La repuesta del Eldense llegó a continuación con golpeos de Fidel y Guille Macho, intentando recomponerse de susto inicial, e incluso llegando a ver portería con un gol anulado por fuera de juego de los de Claudio Barragán. No acababa el Eldense de ejercer el dominio y el Sevilla Atlético seguía siendo dinámico, pese a lo cual Dioni asistiría un cuero a Fidel Chaves que este resolvía para adelantar a los alicantinos.

Guille Macho trabaja en defensa para impedir el ataque del Sevilla B. / CanteraSFC

El tramo final del primer tiempo era alegre y abierto y el conjunto hispalense aprovechó un penalti para que Valentino devolviese la igualdad. Un tiempo añadido largo fue imprescindible para que los de Elda solicitasen revisión de un posible penalti por derribo en el área, que finalmente quedaba en el limbo tras la revisión del colegido extremeño.

Segunda parte

Después del descanso, el partido volvió a ponerse cuesta arriba para el Eldense cuando el filial volvía a adelantarse con el gol de Lociga para los andaluces. Era cuestión de no perder los nervios y el conjunto azulgrana, otra vez, empezó a recomponerse con el balón, merced a lo cual partió una acción en banda izquierda de Borja Calvo para asistir a Fidel que, como bigoleador, de nuevo instauraba el empate en el marcador con media hora de juego todavía por delante.

El autor de los dos goles del Eldense en Sevilla, Fidel Chaves, resopla en el Jesús Navas. / CDE

No bajaba el ritmo el encuentro donde los locales peleaban ante un Eldense que, con tiempo por delante, quiso irse arriba. En plena batalla, primero el Eldense intentó darle vuelta al encuentro en el Jesús Navas con el remate de Gaixas a las manos del guardameta hispalense, y otra de Fidel que Loren, apurado, enviaba a córner.

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El Sevilla Atlético gozó de una contra muy favorable de los locales en los minutos finales que desactivaba otra vez Ramón Vila para ir desgranando un final con empate y reparto de puntos. A pesar del tropiezo en el campo del descendido colista, cuyo juego destacó Claudio en la víspera, el Eldense de sí mismo. Lo hace con un margen de puntos exiguo, de un punto sobre su inmediato perseguidor, el Sabadell, y con dos más que su próximo rival liguero, en el Nuevo Pepico Amat, el Atlético Madrileño.