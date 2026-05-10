Primera RFEF | Jornada 36
El Eldense se deja dos puntos vitales en Sevilla
El Deportivo no pasa del empate frente al descendido colista pese al doblete de Fidel Cháves
David Sánchez
No debían temblarle las piernas al Eldense en su visita al colista Sevilla Atlético y sacar tajada del triunfo del Atlético Madrileño ante el Sabadell, algo que en caso de sumar de tres, podría dejar en manos del Deportivo, la penúltima jornada de liga, en casa, y ante los rojiblancos, la opción de volver un año más tarde a la categoría de plata.
El Sevilla Atlético fue descarado de arranque y sin presión, ejerció las primeras aproximaciones sobre área de un Ramón Vila que tuvo que intervenir de inicio para evitar que los hispalenses se adelantasen en el marcador. La repuesta del Eldense llegó a continuación con golpeos de Fidel y Guille Macho, intentando recomponerse de susto inicial, e incluso llegando a ver portería con un gol anulado por fuera de juego de los de Claudio Barragán. No acababa el Eldense de ejercer el dominio y el Sevilla Atlético seguía siendo dinámico, pese a lo cual Dioni asistiría un cuero a Fidel Chaves que este resolvía para adelantar a los alicantinos.
El tramo final del primer tiempo era alegre y abierto y el conjunto hispalense aprovechó un penalti para que Valentino devolviese la igualdad. Un tiempo añadido largo fue imprescindible para que los de Elda solicitasen revisión de un posible penalti por derribo en el área, que finalmente quedaba en el limbo tras la revisión del colegido extremeño.
Segunda parte
Después del descanso, el partido volvió a ponerse cuesta arriba para el Eldense cuando el filial volvía a adelantarse con el gol de Lociga para los andaluces. Era cuestión de no perder los nervios y el conjunto azulgrana, otra vez, empezó a recomponerse con el balón, merced a lo cual partió una acción en banda izquierda de Borja Calvo para asistir a Fidel que, como bigoleador, de nuevo instauraba el empate en el marcador con media hora de juego todavía por delante.
No bajaba el ritmo el encuentro donde los locales peleaban ante un Eldense que, con tiempo por delante, quiso irse arriba. En plena batalla, primero el Eldense intentó darle vuelta al encuentro en el Jesús Navas con el remate de Gaixas a las manos del guardameta hispalense, y otra de Fidel que Loren, apurado, enviaba a córner.
El Sevilla Atlético gozó de una contra muy favorable de los locales en los minutos finales que desactivaba otra vez Ramón Vila para ir desgranando un final con empate y reparto de puntos. A pesar del tropiezo en el campo del descendido colista, cuyo juego destacó Claudio en la víspera, el Eldense de sí mismo. Lo hace con un margen de puntos exiguo, de un punto sobre su inmediato perseguidor, el Sabadell, y con dos más que su próximo rival liguero, en el Nuevo Pepico Amat, el Atlético Madrileño.
► Sevilla Atlético: Loren; Espiñeira (Jorge Moreno, minuto 66), Valentino, Iker Muñoz, D. López (Sergio Martínez, minuto 72); Jesús Cruz (Hugo Ortiz, minuto 46), Edu Altozano, Lulo Dasilva, Lóciga, Miguel Sierra (Ibra, minuto 66); Álex Costa.
► CD Eldense: Ramón Vila, Alex Serra, Smand, Ibarrondo, Arnau Gaixas (Vallejo, 80'), Borja Calvo (Hamza Bellari, 75'), Guille Macho, Marcos Bustillo (Hugo Alba, 80'), Manu Molina, Fidel Chaves y Dioni Villalba.
► Goles: 0-1, Min. 39: Fidel. 1-1, Min. 45+4: Valentino (p). 2-1, Min. 52: Lociga. 2-2, Min. 56: Fidel.
► Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (comité extremeño). Amarillas para los locales Cruz, Sierra y Valentino, y para los visitantes Fidel Chaves y Alex Serradell.
► Incidencias: Estadio Jesús Navas. 615 espectadores con presencia de la hinchada eldense en la grada.
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