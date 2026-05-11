¿Qué tiene que hacer el Eldense para ascender a Segunda este sábado?

Pese al empate de este domingo en el campo del Sevilla Atlético, el Eldense afronta las dos últimas jornadas de la temporada en Primera Federación como líder del grupo 2 y, por lo tanto, con serias opciones de ascender de manera directa a Segunda División, con la plaza que se otorga al mejor del curso.

De hecho, el Eldense podría regresar al fútbol profesional este mismo sábado, tras la penúltima jornada, que se disputa en horario unificado a partir de las 21 horas.

Para ascender este sábado hay que tener en cuenta la clasificación actual, en la que el conjunto dirigido por Claudio Barragán es líder en solitario con 66 puntos, el Sabadell es segundo con 65 y el filial del Atlético de Madrid es tercero con 64 puntos. Estos son los únicos tres equipos que aspiran ya al campeonato del grupo 2, ya que el cuarto, el Villarreal B, está a siete puntos de los azulgranas, con solo seis en disputa.

Buen ambiente en el entrenamiento del Eldense antes del partido contra el Sevilla Atlético. / CDE

Si el Eldense gana, en duelo directo, al Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat, el paso hacia la categoría de plata del fútbol español sería gigantesco (todo lo contrario si pierde, ya que como mínimo le adelantaría el conjunto rojiblanco). Sin embargo, para que el ascenso sea matemático este sábado debería darse otro condicionante: que el Sabadell no venza en su partido.

Las cuentas del Eldense

Una vez atada su victoria en Elda, los azulgranas dirigirían sus miradas (o sus oídos, vía transistores) al partido entre Sabadell y Antequera que debería comenzar exactamente a la misma hora en la Nova Creu Alta.

Si los catalanes empatan o pierden ahí y, como ya se ha dicho, el Eldense gana, los alicantinos ascenderían a Segunda División, ya que en el primer caso el golaveraje particular favorece a los azulgranas (0-0 en Sabadell y 2-1 en Elda), y en el segundo la distancia entre primero y segundo crecería hasta los cuatro puntos, con solo tres unidades ya en juego en la última jornada.

Por lo tanto, en la capital del Medio Vinalopó estarán muy pendientes no solo de ese complicado enfrentamiento contra el Atlético Madrileño de Fernando Torres sino también a lo que haga el Sabadell, que eso sí, debe recibir a un Antequera que ya no puede acceder al "play-off", aunque todavía cerrar su clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

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Fernando Torres y Claudio Barragán se saludan antes del Atlético Madrileño-Eldense / CD Eldense

Sea como fuere, lo que tiene asegurado el Eldense es llegar a la última jornada de liga regular, en la que se enfrenta al Murcia en la Nueva Condomina, con opciones de ascenso directo, pase lo que pase este sábado. Aunque, eso sí, si pierden con el Atlético Madrileño no dependerían de ellos mismos y si empatan solo lo harían, nuevamente, en caso de que el Sabadell no derrote al Antequera.