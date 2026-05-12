El Nuevo Pepico Amat se llenará para el Eldense-Atlético Madrileño

Todo hace indicar que el primer 'Sold out' completo de la temporada en el Nuevo Pepico Amat llegará este sábado, en la última jornada de liga. En una fecha señalada, marcada en rojo en el calendario por cualquier azulgrana ya que el Deportivo podría volver a Segunda División. El Eldense-Atlético Madrileño de este sábado (21 horas) contará con la compañía de un lleno en las gradas. Nadie quiere perderse la que podría ser una noche histórica... siempre y cuando los resultados (tanto en Elda como en Sabadell) acompañen, eso sí.

La venta de entradas se activó el pasado lunes a las 17 horas. Salieron alrededor de unas 1.500 localidades entre Tribuna y Preferencia, de las cuales apenas restan 200. Se han retirado más de 1.200 butacas en menos de 24 horas y las previsiones desde el club pasan por un lleno absoluto del estadio. Será la primera vez que el Nuevo Pepico Amat complete, o al menos se quede muy cerca de ello, las 5.776 localidades que tiene de aforo en lo que va de liga.

Borja Calvo y Claudio Barragán, durante un entrenamiento de esta semana. / CDE

En el derbi con el Hércules de la primera vuelta, celebrado en noviembre, acudieron al estadio 5.430 espectadores, de los cuales cerca de 1.000 eran blanquiazules. También se vivió una gran entrada en el feudo deportivista frente al Cartagena, hace camino de un mes, cuando 4.868 espectadores —unos 800 cartageneros— vivieron en directo el gol en el descuento del petrerí Hugo Alba. Esas han sido las dos tardes de mayor ambiente en el Pepico Amat en lo que va de temporada, que suele estar más cerca de los 3.500 espectadores de media.

¿Cómo comprar las últimas entradas?

Restan pocas... pero todavía se pueden sacar entradas para la "final" contra el Atleti B de este sábado. Están disponibles en la página web del CD Eldense, en este enlace, a un precio de 20 euros en Tribuna, 15 euros en Preferencia y 10 euros en los Fondos.

Además, el club está pendiente de activar otras 600 entradas en el Fondo Sur, en un primer momento cerrado y reservado para la afición visitante. La hinchada rojiblanca, que tiene varias peñas por la zona, apenas ha retirado cerca de 100 localidades para el choque por el momento, por lo que se pondrán a disposición de la afición de Elda con el paso de las horas.

¿Qué tiene que hacer el Deportivo para ascender este sábado?

Para que el Eldense ascienda este sábado hay que tener en cuenta la clasificación actual, en la que el conjunto dirigido por Claudio Barragán es líder en solitario con 66 puntos, el Sabadell es segundo con 65 y el filial del Atlético de Madrid es tercero con 64 puntos. Estos son los únicos tres equipos que aspiran ya al campeonato del grupo 2, ya que el cuarto, el Villarreal B, está a siete puntos de los azulgranas, con solo seis en disputa.

La afición del CD Eldelse anima a su equipo en el Nuevo Pepico Amat de Elda. / Áxel Álvarez

Si el Eldense gana, en duelo directo, al Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat, el paso hacia la categoría de plata del fútbol español sería gigantesco (todo lo contrario si pierde, ya que como mínimo le adelantaría el conjunto rojiblanco). Sin embargo, para que el ascenso sea matemático este sábado debería darse otro condicionante: que el Sabadell no venza en su partido.

Una vez atada su victoria en Elda, los azulgranas dirigirían sus miradas (o sus oídos, vía transistores) al partido entre Sabadell y Antequera que debería comenzar exactamente a la misma hora en la Nova Creu Alta.

Si los catalanes empatan o pierden ahí y, como ya se ha dicho, el Eldense gana, los alicantinos ascenderían a Segunda División, ya que en el primer caso el golaveraje particular favorece a los azulgranas (0-0 en Sabadell y 2-1 en Elda), y en el segundo la distancia entre primero y segundo crecería hasta los cuatro puntos, con solo tres unidades ya en juego en la última jornada.

Por lo tanto, en la capital del Medio Vinalopó estarán muy pendientes no solo de ese complicado enfrentamiento contra el Atlético Madrileño de Fernando Torres sino también a lo que haga el Sabadell, que eso sí, debe recibir a un Antequera que ya no puede acceder al "play-off", aunque todavía cerrar su clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

Noticias relacionadas

Sea como fuere, lo que tiene asegurado el Eldense es llegar a la última jornada de liga regular, en la que se enfrenta al Murcia en la Nueva Condomina, con opciones de ascenso directo, pase lo que pase este sábado. Aunque, eso sí, si pierden con el Atlético Madrileño no dependerían de ellos mismos y si empatan solo lo harían, nuevamente, en caso de que el Sabadell no derrote al Antequera.