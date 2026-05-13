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Fidel Chaves, al límite con el ascenso en juego en el Eldense

El extremo azulgrana está a una tarjeta amarilla de perderse el último partido de liga en la Nueva Condomina

Fidel Chaves salta al Nuevo Pepico Amat, antes de un partido.

Fidel Chaves salta al Nuevo Pepico Amat, antes de un partido. / CDE

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Fidel Chaves llega a las dos últimas jornadas de la liga al límite. No en lo físico, con el mediapunta en plenas condiciones para pelear por el ascenso a Segunda. Pero sí por una posible sanción. La estrella del Deportivo llega a la "final" de este sábado (21 horas), frente al Atlético de Madrid B, con nueve tarjetas amarillas. En caso de ver la décima no estará en Murcia, con todo lo que esto supone para el modelo futbolístico deportivista.

Fidel es un futbolista clave para Claudio Barragán. Ha sido siempre titular con el técnico valenciano excepto frente al Villarreal, en una jornada disputada entre semana. Con capacidad para aparecer tanto detrás del delantero como por el costado diestro, es el líder del ataque azulgrana.

Fidel Chaves celebra la victoria del Eldense en el derbi de la primera vuelta, jugado en el Pepico Amat.

Fidel Chaves celebra la victoria del Eldense en el derbi de la primera vuelta, jugado en el Pepico Amat. / CDE

Sin ir más lejos, fue clave en el empate cosechado el pasado domingo en Sevilla, con un doblete que mantuvo con vida al Deportivo. En lo que va de temporada, ha jugado más de 2.900 minutos, en los que ha anotado diez goles y repartido ocho asistencias. Está a solo un tanto del "Pichichi" Dioni, que suma once.

¿Por la vía rápida?

Pese a que es complicado, sobre todo porque el Deportivo no depende de sí mismo, también podría ser que, en caso de ver la décima amarilla, la sanción doliera menos. Para ello, el Eldense debería de ascender este sábado. Y para que el conjunto azulgrana vuelva a Segunda con una jornada de margen, debe de ganar al Atlético Madrileño y que el Sabadell no pase del empate frente al Antequera, en la Nova Creu Alta.

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Hamza Bellari, autor del primer gol, celebra su tanto.

Hamza Bellari celebra un tanto, esta temporada. / CDE

Junto a Fidel, el Eldense tiene a otros dos futbolistas apercibidos. Ambos potencialmente titulares para Claudio, pero también buenos revulsivos a lo largo de la temporada. Tanto el extremo Hamza Bellari como el lateral zurdo David Ruiz, también se perderán la visita a la Nueva Condomina si ven amarilla este sábado. Hamza ha jugado 1.266 minutos en 15 titularidades, haciendo tres goles y repartiendo una asistencia. Ruiz acumula 2.097 minutos y ha sido 23 veces titular. Además, el canterano del Real Madrid ha anotado tres tantos y ha dado dos pases de gol.

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