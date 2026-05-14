¿Qué ha sido de los héroes del último ascenso del Eldense a Segunda?

Es una de las plantillas más recordadas en la historia del Eldense... ¿pero qué ha sido de ellos tres años después? El Deportivo, que ahora vuelve a aspirar a vivir un ascenso a Segunda División, vivió en la temporada 2022-2023 uno de los años más bonitos en su centenaria historia. Una plantilla para el recuerdo que logró ascender a la categoría de plata tras casi seis décadas de sequía, compitiendo la mayoría de ellas en las catacumbas de la Tercera División. Fueron 23 futbolistas quienes, con mayor o menor cantidad de minutos, se encargaron de devolver al Deportivo al fútbol profesional.

Porteros

El guardameta titular durante toda la temporada fue Guille Vallejo, presente también en el salto de Segunda a Primera RFEF. Fue clave durante la temporada y dejó estampas históricas en el "play-off", sobre todo en el partido de ida de las semifinales contra el Celta de Vigo B. En total estuvo tres temporadas en el Deportivo, en las que jugó 81 partidos. Actualmente está en el Ceuta en Segunda División, con José Juan Romero como técnico (entrenador del Deportivo en la 2021-2022), donde es titular.

Vallejo, durante un calentamiento previo a un partido en el Nuevo Pepico Amat. / CDE

Su portero suplente fue el griego Dimitrios Stamatakis, que llegó cedido por Osasuna. Jugó seis partidos de liga, tras una lesión de Guille. Actualmente es el tercer portero del conjunto rojillo y el titular del filial, en el grupo 1 de la Primera Federación. Además, el ilicitano Luismi Berna ejerció como tercer cancerbero y titular del filial durante la temporada.

Defensas

La parcela defensiva fue ocupada por ocho nombres. En el lateral derecho, el indiscutible fue Toni Abad. Vital para Fernando Estévez tanto en esa primera campaña como en la siguiente, ya en Segunda. Fue uno de los futbolistas que más minutos jugó y a día de hoy pelea por no descender en Segunda División. Su relevo fue el entonces sub-23 Xavi Estacio, ahora en el Tunari de la Segunda rumana. En la posición de central, la pareja titular fue formada por Diego González y Carlos Hernández. Ambos juegan ahora en el Ceuta, en Segunda.

Toni Abad, posando en El Alcoraz de Huesca. / SDH

En la rotación, también ejercieron como centrales José Antonio Pardo, que se retiró a mitad de temporada en el Extremadura, y Fernando Pajarero, retirado desde el 2024. El lateral izquierdo tuvo a Álex Martínez, ahora en el Marbella, como gran baluarte hasta mediados de abril, cuando se rompió el cruzado. Tras su lesión, también tuvo algo de protagonismo el suizo Rubén Correia, quien ahora juega en el Stade Nyonnais de la Segunda División de su país.

Centrocampistas

En la medular, los titulares fueron Sergio Ortuño y Miguel Núñez. El eldense, que estuvo en los tres ascensos consecutivos, ahora es futbolista del Cádiz. Por su parte, Núñez ha ascendido con el Extremadura a Primera RFEF con los 38 años cumplidos. También tuvieron importancia Pedro Capó, ahora futbolista del Talavera, e Iván Forte. El segundo, también nacido en Elda, disputó 10 partidos, pero era el capitán de aquella plantilla.

Álex Bernal celebra junto a la afición la permanencia en Segunda. / CDE

Además, en el mercado invernal se sumó Álex Bernal, conocido en Elda como 'El Pirlo de Triana'. Ahora está en su Recreativo de Huelva en Segunda Federación, donde se ha quedado a las puertas de jugar el "play-off".

Atacantes

Aquel vestuario destacaba por la de alternativas que tuvo en fase ofensiva. Tenía hasta ocho perfiles distintos para configurar su ataque. Por la derecha, existió alternancia entre dos futbolistas: el tinerfeño Cris Montes y el pacense Jesús Clemente, único futbolista presente en la actual plantilla de aquel año. Montes ahora milita en el Tenerife, donde fue fichado por los eldenses Manu Guill y Hugo Rico. Por su parte, Clemente forma parte del Deportivo en la actualidad.

Cris Montes, durante un partido amistoso con el Eldense. / INFORMACIÓN

En la izquierda, el gran fichaje fue Fran Carnicer. Eso sí, el mediapunta no brilló en Elda como se esperaba a su llegada. Carnicer, que aquel año no fue capaz de hacer ningún gol, se retiró la campaña pasada tras jugar con el Motril, en Tercera Federación. Además, en verano llegó Joel Jorquera, un revulsivo que aportó mucho durante el segundo tramo de la temporada.

En la delantera convivieron cuatro perfiles, todos importantes en alguna fase de la temporada. Manu Nieto y Mario Soberón fueron los más utilizados. Nieto ahora es futbolista del Andorra, en Segunda, misma categoría en la uqe juega Soberón con el Zaragoza. Eso sí, el maño está cerca de caer a Primera RFEF tras una muy mala campaña.

Juanto Ortuño celebra un gol con el puño al aire, en el Nuevo Pepico Amat. / Matías Segarra

Además, Juanto Ortuño también fue muy importante, con aquel gol para la historia frente al Real Madrid Castilla como su momento más destacado. Tras no querer renovar en verano como azulgrana, ahora está en el Real Murcia. El cuarto de la lista era ilicitano Cristian López, ahora retirado tras dar sus últimos pasos en el Ceuta en la campaña 2023-2024.

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Entrenador

El técnico de aquel histórico ascenso fue Fernando Estévez. Llegó ese verano y logró subir al equipo a Segunda División. También salvó al Deportivo el año siguiente en la categoría de plata con una jornada de sobra. El año siguiente no entrenó a ningún equipo y en la 2025-2026 inició el curso en la Ponferradina, donde fue destituido tras un mal arranque en la primera vuelta.