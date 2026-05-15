Claudio, ante el partido más importante del Eldense: "No podemos pensar en otros resultados que no sean nuestros"

Cuando Claudio ofreció aquella primera rueda de prensa como entrenador del Eldense, a mediados de noviembre, pocos habrían dicho con seguridad que seis meses después volvería a hablar a los medios a vísperas de una primera "final" para el campeonato y el ascenso directo. "Posiblemente sea el partido más importante de la temporada. Por lo que significa, por la situación y sobre todo por el rival que vamos a tener enfrente", ha sentenciado el entrenador del Deportivo este viernes, antes de recibir la visita del Atlético de Madrid B este sábado (21 horas).

El veterano preparador ha echado la vista atrás para poner en contexto la hazaña que tiene entre manos: "Cuando fuimos allí, yo creo que nos sacaban 8 o 9 puntos. Nos sacaban bastantes puntos, y la remontada que hemos hecho nosotros ha sido la leche". Los deberes se han hecho en tiempo y forma, y el Eldense cuenta, por sí mismo, con la llave para regresar al fútbol profesional.

El Eldense solo mira a sí mismo

Por eso Claudio prefiere centrarse en lo que ocurra en el Nuevo Pepico Amat y no en el partido que a la misma hora se estará disputando en la Nova Creu Alta, cuyo resultado puede, combinado con una victoria del Deportivo, definir la liga en esta misma jornada. "Dependemos de nosotros y, por lo tanto, no tenemos que ocupar de esto. Tenemos un partido importantísimo que puede marcar el devenir de la competición. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero no podemos pensar en otros resultados que no sean nuestros", ha aseverado el técnico.

"De hecho, aquí en ningún momento se ha hablado del Sabadell ni nada por el estilo. Más bien del Atlético de Madrid, viendo los vídeos, viendo el equipo que vamos a tener enfrente, que es de los mejores equipos de la categoría", ha añadido Claudio. Un rival de altísima dificultad y que se juega exactamente lo mismo que el Eldense, realidad que, no obstante, no asusta al entrenador azulgrana: "Tenemos que seguir creyendo en nuestras posibilidades, independientemente del rival. Han venido muy buenos rivales aquí y hemos tenido la fortuna de ganarlos, ojalá que mañana no sea una excepción".

"Dependemos de nosotros y, por lo tanto, no tenemos que ocupar de esto. Tenemos un partido importantísimo que puede marcar el devenir de la competición" Claudio

El nerviosismo por esta "final" es natural entre los jugadores, y su entrenador no pretende ocultarlo. "Con lo que se está jugando, al final todos somos personas y cada uno lleva ese estado emocional de diferente manera". Nervios que pudieron haber influido en el empate contra el colista la semana pasada, en la que Claudio reconoce que dejaron escapar una "muy buena oportunidad" de la que ya ha pasado página. "Ahora mismo lo importante es que dependemos de nosotros", ha defendido.

También confiesa que "como jugador son de esos partidos que te gusta jugar, pero como entrenador, no te voy a mentir, la responsabilidad es muy grande". En todo caso, Cladio está confiado por cómo ha visto a los futbolistas durante la semana de trabajo.

Para acompañar al equipo en estos 90 minutos cruciales, las gradas del Nuevo Pepico Amat estarán llenas. "El apoyo de la afición es importantísimo. Yo creo que si algo tenemos es eso, el respaldo de nuestra gente". Creo que lo han demostrado con creces durante todos los partidos, independientemente de la afluencia", ha valorado el entrenador.

El peligro de un filial vertical

Pero el conjunto dirigido por Fernando Torres, como es lógico, plantará batalla, y Claudio tiene claras cuáles son las mejores armas con las que cuentan los colchoneros. "Es un equipo que necesita muy poco para presentarse en área rival. Con pocos pases, se presenta ahí encima, tiene buenos finalizadores, no voy a dar nombres, creo que ya los sabemos todos". Es un equipo muy vertical, está cómodo con ese juego, no le hace falta asociarse mucho como para llegar a hacer gol", ha analizado.

"Si le dejamos correr tendremos problemas. Es un equipo que transita muy bien, es muy vertical y por lo tanto tendremos que estar muy acertados" Claudio

El antídoto está en "ser contundentes en ciertos momentos y en ciertas partes del terreno de juego, como son las áreas", acciones que considera que faltaron en Sevilla. "Tenemos la lección aprendida y la tendremos que aplicar. Yo creo que si le dejamos correr tendremos problemas. Es un equipo que transita muy bien, es muy vertical y por lo tanto tendremos que estar muy acertados", ha recetado Claudio.

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El hombre que ha comandado al Eldense en toda la segunda vuelta no está preocupado ni por golaverajes ni por la jornada final, contra el Real Murcia. Su foco se centra exclusivamente en este sábado. "Hemos trabajado toda la semana para el partido de este sábado, no podemos mirar más allá", asegura, aunque en paralelo la afición y los propios futbolistas seguirán atentamente las novedades que lleguen desde Sabadell. En 90 minutos se juega buena parte del oro, la plata y el bronce de toda la temporada.