El Eldense acaricia el ascenso con la punta de los dedos

El Nuevo Pepico Amat será el escenario donde se decida el devenir de la liga este sábado (21 horas) en el penúltimo partido del curso. Dos gigantes de la competición se juegan, cara a cara, adueñarse de la posibilidad de proclamarse campeones en la última jornada sin depender de ningún otro resultado. El Eldense, además, tiene el aliciente de poder conseguir la hazaña este mismo sábado si gana en casa y el Sabadell empata o pierde en la Nova Creu Alta frente al Antequera.

No será sencillo, pues el rival que visita Elda es de armas tomar. El Atlético de Madrid B de Fernando Torres es de los equipos más regulares del curso, que ha completado desde la quinta jornada en puestos de promoción y llega envalentonado tras ganar la semana pasada un partido decisivo y con épica contra el Sabadell, el otro aspirante al título. Entre estos tres equipos se dirime el oro, la plata y el bronce del grupo 2 de Primera RFEF.

El fortín deportivista

Pero por más argumentos que tengan los colchoneros, necesitarán hacer una de sus mejores actuaciones del curso para batir la fortaleza del Eldense. Los dirigidos por Claudio son el mejor equipo local de Primera Federación con 14 victorias en 18 partidos, de los cuales han cedido tan solo tres empates y una derrota. Además, este sábado el factor campo será todavía más determinante con el lleno total de la grada del Nuevo Pepico Amat.

Aunque se tienen que dar dos resultados, la afición del Eldense sueña con sellar el campeonato en el duelo directo de este sábado. El anterior ascenso del conjunto azulgrana a Segunda lo logró también ante un filial de la capital. En la 2022-23, el Deportivo superó en el "play-off" al Real Madrid Castilla que dirigía Raúl González, otra leyenda del fútbol al igual que el "Niño" Torres.

La confianza en que se alineen los astros se sustenta también en las dos últimas jornadas del Sabadell, que se han saldado con un empate y una derrota. Pero mirar el resultado de los arlequinados solo funciona si los de Claudio se llevan la victoria en casa.

El Deportivo recupera para la causa a los laterales Jesús Clemente y David Ruiz

Con este objetivo, el Deportivo recupera para la causa a los laterales Jesús Clemente y David Ruiz tras dos partidos de ausencia por molestias físicas. Ambos han entrenado esta semana con el equipo y el entrenador ha afirmado que están bien, sin llegar a desvelar si empezarán desde el banquillo o como titulares. De hecho, el Eldense llega a este decisivo partido sin lesionados, más allá de Rober Ibáñez.

Otro que regresa, en este caso tras cumplir sanción, es Nacho Quintana. Claudio asegura no tener claro si le alineará de inicio, pero el mediapunta "tiene posibilidades porque sabemos lo que nos aporta y ha entrenado bien durante toda la semana".

Partido de áreas

El entrenador deportivista prevé un partido de mucha verticalidad dadas las condiciones del rival, y considera clave no fallar en las áreas ante un equipo con tanta facilidad de llegada. En las filas colchoneras está Arnau Ortiz, quien con el espectacular registro de 22 tantos es máximo goleador del grupo 2, acompañado por más nombres como los de Boñar, Belloti, Rayane, Julio Díaz o Puric, entre otros, en una plantilla con diez hombres que han llegado a debutar a las órdenes de Simeone en Primera División.

La afición deportivista no tiene nada que envidiar, pues nombres como los de Fidel, Dioni o Nacho Quintana infunden también el mismo respeto, con la añadidura de que se trata de futbolistas más experimentados, más hechos a una cita de esta exigencia.

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El ambiente, además, puede jugarle una mala pasada a los jóvenes del Atlético, que para decidir si todavía aspiran a lo alto del podio tendrán que vérselas contra un campo a reventar y un Eldense convencido de su objetivo, justo ahora que lo tiene en la punta de los dedos.