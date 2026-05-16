Crónica del Eldense-Atlético B: El Eldense vuelve a ser de plata

Los equipos campeones lo son porque tienen en su ADN la capacidad de superar todas las adversidades que se ponen en su camino. Sin lamerse las heridas. Sin lamentarse. Cuando caen, se levantan. Siguen. Luchan. Ganan. Eso ha hecho el Eldense esta temporada en Primera Federación, completando su regreso a Segunda División con una actuación en el Nuevo Pepico Amat que mostró todas esas virtudes. A cada golpe en contra, mentón duro. Resistencia. Y capacidad de remontar.

Antes de dar comienzo al partido más importante de su temporada, el Eldense recibió la desagradable noticia de la baja de su máximo goleador, Dioni, que se lesionó en el calentamiento. Claudio Barragán, que cogió el primer equipo cuando apenas nadie creía ni él ni en el ascenso, tomó la decisión de meter en el once a Borja Calvo, un jugón, y de cambiar el rol a Nacho Quintana. Entre estos dos futbolistas fabricaron los goles que permitirán el curso que viene al deportivismo lucir galones de plata.

Al cuarto de hora de duelo, con el Eldense mejor de inicio, un ex enrabietado, Arnau Ortiz, firmó combo de penalti forzado y gol. El filial del Atlético de Madrid se adelantaba en el marcador. Y Ortiz lo celebraba con rabia, tras haber sido descartado en su día por la entidad azulgrana. Más golpes.

Con el choque ya equilibrado, al filo del descanso y cuando los de Claudio estaban en su mejor momento de la noche, el colegiado del encuentro expulsó a Álex Serra. Segunda amarilla. Todo ello tras un forcejeo raro con Luque. En directo pareció más tarjeta que en la repetición. El Eldense agotó su segunda petición al VAR de Primera Federación. Y salió cara. Palomares Gutiérrez rectificó su decisión, quizás porque la caída del colchonero fue demasiado exagerada, pese a que pudiera haber contacto. Los azulgranas no iban a tener que afrontar toda la segunda parte con diez.

Más tres golpes ya hubiesen sido demasiados. El Eldense remontó. Ganó. Y recibió las mejores noticias posibles del partido del Sabadell, que cayó en su casa con el Antequera. Se cumplieron todas las cábalas necesarias para vivir con tranquilidad la última jornada de liga, como equipo de Segunda División. No fue fácil. Los hitos históricos nunca lo son. Uno más para un club centenario que hasta hace poco llevaba más de medio siglo alejado de las dos principales categorías nacionales. Y que sigue celebrando ascensos con una facilidad inusitada.

Remontada azulgrana

La decisión de Claudio de meter a Borja Calvo por Dioni no pudo ser más acertada. El ex de La Nucía supo completar un triángulo ofensivo letal para el Eldense, junto a Fidel y Quintana. Podría decirse que fue un «tres contra uno», ya que el ataque de Fernando Torres prácticamente se limitó a los fogonazos de Arnau Ortiz, tan intermitente como peligroso.

Las mejores imágenes del partido CD Eldense - Atlético de Madrid B /

En el primero de ellos, Clemente picó. Llegó tardísimo a un balón suelto que había dejado Luque tras un buen pase filtrado de Llorente. El árbitro dudó bastante, primero para señalarlo y, sobre todo, luego para confirmarlo ante la tele. En cinco minutos dio tiempo a pensar en demasiadas cosas. Cuando Ortiz ejecutó la pena máxima, por el centro, las cábalas saltaban por los aires. Tocaba remontar.

Antes del primer paso de la remontada, el Eldense se reincorporó de la caída. Quintana, tras un pésimo control, no aprovechó una pérdida colchonera tras mal pase del portero a un compañero. Y Esquivel, a bocajarro y con la cara, le negó el empate a Fidel. Insistieron los azulgranas y antes del entretiempo llegaron las tablas, en una jugada bien llevada por Borja Calvo, al límite del fuego de juego, por la zona derecha. Su pase encontró a Quintana, cuyo primer remate despejó el cancerbero rojiblanco, no así el segundo.

Jesús Clemente pelea un balón dividido con Arnau, en la primera parte. / Alex Domínguez

El Eldense empezó a avasallar. Y entonces, el susto. Morrocotudo. Luque le ganó la espalda a Serra y en el afán del defensa por no verse superado, contacto y caída. Por suerte, el colegiado rectificó su decisión y canceló la expulsión azulgrana. Respiro gigante. Casi un gol. Tras haber recibido tantos golpes y seguir en pie, el segundo tiempo debía ser para atacar.

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Alex Domínguez

Así fue. Quintana completó la remontada en una jugada de fe y lucha. Ni él ni Borja Calvo dieron el balón por perdido ni la acción por terminada. Y el mediapunta filtró un fino pase que el delantero, con golpeo mordido, metió en la portería. Con suspense. Como el que hubo hasta el final del partido, en el que podríamos hablar del buen orden defensivo local, de la salvada de Ramón Vila ante Serrano, de la contra desperdiciada para el 3-1 entre Fidel y Bustillo, de la ocasión arriba de Llorente en el descuento o del fallo de Fidel a puerta vacía. Nada de eso recordarán en Elda. Porque la memoria deportivista guardará con llave la felicidad con la que su equipo confirmó que es campeón... y de Segunda División.

Alejandro Ruiz