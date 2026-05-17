Claudio, emocionado tras el ascenso del Eldense: "Todavía no soy consciente de lo que hemos logrado"

Entre cánticos, empapado por sus futbolistas y bajo un cántico que ha retumbado toda la sala de prensa: "Claudio Barragán, Claudio Barragán, ¡Claudio Barragán!" Así entró a sala de prensa el gran artífice del ascenso a Segunda, visiblemente emocionado. El técnico azulgrana, tras sentarse en la silla, dijo sentirse en "uno de los momentos más felices de mi vida. Tengo que decir que me siento un afortunado por encontrarme una plantilla como la que me he encontrado. La calidad humana que me he encontrado en este vestuario ha sido algo muy importante para que el equipo logre este objetivo", destacó.

El entrenador azulgrana quiso acordarse de todas las personas que han formado parte de una temporada para la historia: "También me quiero acordar de Javi Cabello. Hizo un trabajazo. Tiene mucho mérito lo que hemos conseguido y en parte es por lo que inició él. El trabajo afortunadamente ha dado sus frutos. Quiero dar las gracias también a la afición, a todo el club, a la propiedad, a la dirección deportiva y a mi cuerpo técnico, que son tremendamente capacitados y me han dado mucho".

"Considero que hemos sido los mejores. Pero no ahora, lo he dicho desde el principio antes de cada partido", mencionó orgulloso por el trabajo realizado. Además, quiso destacar la racha que ha permitido el salto de categoría, en la que el Eldense ha ganado ocho de los últimos once partidos. "Hemos hecho una cosa de locos, impensable. De 12 partidos que quedaban cuando nos marcamos la meta, hemos perdido solo uno y ocho victorias. Eso es algo muy grande", comentó.

Renovación

El técnico, que ha renovado automáticamente tras el ascenso, no quiso hablar sobre el futuro. "Ahora lo que nos toca es celebrar, para el futuro ya habrá tiempo para sentarse y para ver". "Empecé en Segunda Regional. El año pasado, tras una reunión estando en el Costa City, acepté la propuesta del filial del Eldense. Era complicado salvarles, pero hicimos 21 puntos de 24 posibles. Este año empecé con ellos y ya se veía que eran un equipazo (sobre el filial, que también ha ascendido)", desarrolló Claudio sobre su historia, que también fue interrumpido en sala de prensa por "sus chavales" del filial.

"No me quería enterar de nada de lo que pasaba en Sabadell. Me he enterado por la afición, por lo que han apoyado y celebrado. Es complicado porque tocaba estar encima de todos en el banquillo, estábamos muy alterados porque había mucho en juego. Cuando ha terminado el partido no me lo creía", explicó sobre la emoción con la que vivió el desenlace de la liga.

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"Todavía no soy consciente de lo que hemos logrado. Era algo impensable hasta hace no tanto. Sí que pensaba que jugar el "play-off" era posible, porque era el objetivo que nos marcamos cuando hablé con la presidenta en su día. Pero el subir así es un subidón tremendo. Estoy todavía en una burbuja", puso en valor Barragán el trabajo realizado. Además, el técnico valenciano ensalzó la figura de Nacho Quintana, el héroe de la noche, y a los veteranos del equipo, a quienes destaca como "los hombres en los que se han mirado los más jóvenes" en una temporada para el recuerdo en el deportivismo.