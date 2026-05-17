Lafuente ya piensa en el Eldense del futuro tras el ascenso: "Hay varias cosas avanzadas para la próxima temporada"

Víctor Lafuente, todavía sobre el césped del Nuevo Pepico, saboreando lo que fue una noche histórica para el Eldense, ya mira al proyecto del futuro. Al equipo que deberá de confeccionar para la 2026-2027, en la que el Deportivo volverá a competir en la Segunda División del fútbol español.

El director deportivo azulgrana, además de sentirse tremendamente satisfecho y feliz con el trabajo realizado, asegura que ya tiene "algunas cosas avanzadas para la próxima temporada. Primero nos intentaremos sentar con todos los jugadores de la plantilla para ver la base que queremos. Es lo que toca casi ya, porque esto va a ser muy exigente. Es posible que se mantenga el 60% o 70% de la plantilla actual", comenta sobre los próximos pasos en la confección del nuevo equipo.

Lafuente se mostró orgulloso con la capacidad de superar las adversidades que el Deportivo ha tenido esta temporada, en la que logra el ascenso con un cambio de entrenador y de propiedad durante el año. "Ha sido un año muy duro en el que ha tocado hacer todo de cero: buscar entrenador, todo su staff, hacer una plantilla completa... yo quiero agradecer a todo aquel que se unió a este proyecto cuando todo eran creencias. Entonces no era fácil", destaca.

Lafuente, feliz tras el ascenso, sobre el césped del Nuevo Pepico Amat. / INFORMACIÓN

El encargado de confeccionar la plantilla del ascenso piensa que el equipo tuvo "un punto de inflexión importante justo antes de irnos de vacaciones en invierno", uno que ha permitido una inesperada escalada que termina con el equipo de vuelta en el fútbol profesional. "Es el regreso soñado. Volver a Segunda tan pronto es algo muy importante para que el club siga creciendo. También sobre la afición, tiene un mérito increíble. Hemos sido 3.200 abonados cuando no había nada", asegura.

Recuerdo a Cabello y continuidad para Claudio

El director deportivo del Eldense quiso acordarse tras el salto de categoría de Javi Cabello, técnico que inició la campaña pero fue destituido a los dos meses. "Javi (Cabello) dejó unas bases muy sólidas. Sin restar ni un milímetro al mérito de Claudio, Javi hizo mucho por este equipo. Apenas pudo contar con muchos futbolistas en el inicio. Le tocó vivir unos momentos duros, porque en pretemporada vivimos muchos momentos duros de no saber hacia el sitio que iba el equipo", explica sobre Cabello y su prematuro adiós.

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Eso sí, no quiso minusvalorar el trabajo realizado por Claudio Barragán desde su llegada. El entrenador de Manises, a sus 62 años, ha logrado completar una remontada que pasa directa a la historia del Deportivo. Y Lafuente lo tiene claro: tiene renovación automática y seguirá. "Claudio es un entrenador espectacular. Ya se ha visto en la dinámica del equipo. Tiene renovación automática en caso de ascenso y ahora lo que nos toca es disfrutar la próxima temporada y planificar la próxima temporada. Va a seguir... si no nos lo quitan", bromeó el director deportivo, quien también garantizó su continuidad en el club azulgrana el próximo año: "Yo también tengo contrato".