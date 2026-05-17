La lluvia obliga a aplazar la fiesta por el ascenso del Eldense

El acto oficial que celebre el regreso del Eldense a la Segunda División tendrá que esperar. La lluvia ha obligado a suspender, con fecha todavía por definir, el acto que estaba programado para este domingo, a partir de las 19:30 horas, entre la calle Colón y la plaza del Ayuntamiento de Elda, donde la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Deportivo iba a ser recibida en el Consistorio por las autoridades locales.

La fiesta estaba ya preparada en el corazón de la ciudad. Finalmente no iba a haber rúa debido a las dificultades para encontrar un autobús en tan poco tiempo, pero sí que estaba pensado que la expedición azulgrana recorriera toda la calle Colón recibiendo el calor de la afición tras el éxito logrado el pasado sábado, venciendo al Atleti B en el Pepico. En la plaza del Ayuntamiento había ya instalada una pantalla gigante, en la que se proyectarían imágenes del ascenso, y un DJ ambientaría el acto.

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Trabajadores recogen la instalación de la fiesta tras la suspensión, en la plaza del Ayuntamiento de Elda. / Alex Domínguez

Ya dentro del Consistorio, la presidenta del Eldense, Carolina Holguín, y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, firmarían en el Libro de Honor de la ciudad. Tras la suspensión oficial, el club deportivista y el Ayuntamiento trabajan en encontrar una nueva fecha en la que desarrollar un acto que celebre el cuarto ascenso del Eldense a Segunda División.