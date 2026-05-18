El Eldense tiene al menos 14 jugadores con contrato para su regreso a Segunda

Las oficinas del Nuevo Pepico Amat, desde el mismo instante en el que se certificó el ascenso a Segunda del Eldense el pasado sábado, ya tiene la mente en la confección de la plantilla para la próxima temporada. De hecho, la dirección deportiva azulgrana ya llevaba semanas consultando la situación de distintos futbolistas en el mercado y tiene "varias cosas avanzadas" para la 2026-2027, tal y como confesó Víctor Lafuente a INFORMACIÓN, tras la consecución de su segundo ascenso al fútbol profesional con el Deportivo.

Pero primero, el club quiere sentarse y valorar la continuidad (o el adiós) de los jugadores que hay en la actual plantilla, a la que todavía le queda un partido este sábado, frente al Murcia en la Nueva Condomina. Y esa evolución hacia el Eldense del futuro se dará bajo un primer paso clave ya dado: Lafuente seguirá siendo el director deportivo y Claudio Barragán será el entrenador del equipo. Los dos tienen contrato y desde la propiedad no se plantean un cambio tras el éxito de este año.

Claudio es arropado por los futbolistas del filial en sala de prensa, tras el ascenso. / ALEX DOMINGUEZ

Desde la continuidad en el área deportiva, el Eldense mira hacia su futuro en el fútbol profesional. Y lo hace con al menos 14 futbolistas con contrato, según ha podido saber INFORMACIÓN. Esto no implica que todos ellos vayan a seguir... pero sí se cuenta con la mayoría de ellos. En defensa, los laterales derechos Jesús Clemente y Alejandro Ibarrondo tienen contrato para la próxima campaña. Los centrales Floris Smand, Álex Serra, Dario Dumic y Óscar Vega cuentan también con contrato de cara a la 2026-2027. Un hecho que, eso sí, no garantiza que vayan a formar parte de la plantilla, sobre todo en el caso de Dumic y Vega, quienes apenas han contado este año en Primera RFEF.

Con contrato Jesús Clemente (renueva con el ascenso hasta junio de 2027)

Alejandro Ibarrondo (hasta junio de 2027)

Floris Smand (hasta junio de 2027 + otra sujeta a objetivos)

Álex Serra (renueva con el ascenso hasta junio de 2027)

Dario Dumic (hasta junio de 2027)

Óscar Vega (hasta junio de 2028)

David Ruiz (hasta junio de 2027 + otra sujeta a objetivos)

Manu Molina (hasta junio de 2027)

Guille Macho (hasta junio de 2027)

Borja Calvo (hasta junio de 2027)

Fidel Chaves (hasta junio de 2027)

Boston Billups (hasta junio de 2027)

Dioni (hasta junio de 2027)

Nacho Quintana (renueva con el ascenso hasta junio de 2027)

En el lateral zurdo, el canterano del Real Madrid David Ruiz firmó un contrato de dos temporadas el pasado verano, por lo que todo hace indicar que seguirá. En el centro del campo tienen contrato tres futbolistas. Se trata del veterano Manu Molina, de Guille Macho y de Borja Calvo. Han sido muy importantes para Claudio, sobre todo en el tramo final. Sin ir más lejos, los tres fueron titulares en el partido frente al Atlético Madrileño que valió por un ascenso.

Los jugadores del Eldense abrazan a Nacho Quintana tras su segundo gol, el pasado sábado. / CDE

Arriba, salvo venta o acuerdo para su salida, el Deportivo contará con tres de sus futbolistas más utilizados. El delantero centro Dioni, que renovó automáticamente tras alcanzar los 10 goles, Fidel Chaves y Nacho Quintana, renovado tras ascender, tienen contrato para competir en Segunda. Han sido tres piezas fundamentales en la consecución del ascenso, y todo hace indicar que lo seguirán siendo en el fútbol profesional. Junto a ellos también tiene contrato el joven Boston Billups, pero tampoco tiene garantizada su continuidad. Al menos no en el primer equipo.

¿Se marchan?

La plantilla del Deportivo ha contado esta temporada con seis futbolistas cedidos: el portero Ramón Vila (el Córdoba), el lateral zurdo Jaime Vallejo (Real Zaragoza), el centrocampista Rubén Quintanilla (Almería), los extremos Hamza Bellari (Valencia) y Rafa Núñez (Elche) y el delantero Hugo Alba (OFK Belgrado serbio). Que puedan continuar como azulgrana la próxima campaña a día de hoy es una incógnita.

Terminan contrato Ramón Vila (cedido por el Córdoba)

Pablo Valencia

Arnau Gaixas

Jaime Vallejo (cedido por el Real Zaragoza)

Marcos Bustillo

Rubén Quintanilla (cedido por el Almería)

Hamza Bellari (cedido por el Valencia)

Rafa Núñez (cedido por el Elche)

Hugo Alba (cedido por el OFK Belgrado)

Rober Ibáñez

Además, sobre el papel el portero suplente Pablo Valencia, el defensa central Arnau Gaixas, el centrocampista Marcos Bustillo y el extremo Rober Ibáñez finalizan contrato el próximo 30 de junio. La dirección deportiva azulgrana estudiará en las próximas semanas la situación de cada uno de ellos y valorará si ofrecerles una renovación o si desearles suerte en su próxima etapa.

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25 fichas disponibles

El salto al fútbol profesional, además del importante impacto económico que traerá al club, también hará posible tener una plantilla más amplia que esta temporada. LaLiga permite la inscripción de hasta 25 futbolistas, dos de ellos extracomunitarios (de fuera de la Unión Europea) en Segunda División. En el club piensan que la mitad de la actual plantilla tiene nivel para competir en Segunda. Es decir, entre 11 y 13 futbolistas de los que han logrado el salto de categoría estarán en el nuevo proyecto. El resto del equipo se formará con incorporaciones a lo largo del verano, con varios perfiles ya avanzados por la dirección deportiva.