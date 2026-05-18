La fiesta por el ascenso del Eldense se celebrará finalmente este martes

Tras quedar suspendida el pasado domingo por las condiciones metereológicas, la fiesta que celebre el ascenso del Eldense a Segunda División ya tiene nueva fecha. Será este martes 19 de mayo y arrancará a las 19:30 horas desde el estadio Nuevo Pepico Amat. La gran novedad reside en que finalmente sí que habrá una rúa. La expedición del Deportivo recorrerá las calles de la ciudad en un autobús descapotable.

El recorrido de la rúa será el siguiente: Avenida Doctor Fleming, Avenida de Eucaliptos, Avenida de la Acacias, Avenida Reina Victoria, Gran Avenida hasta Avenida de Madrid, Gran Avenida, Calle Padre Manjón, Avenida de los Desamparados, Avenida Alfonso XIII, Carretera Circunvalación, Avenida Novo Hamburgo, Paseo de la Mora, Avenida de la Libertad, Calle Santa Bárbara, Rotonda de las Fallas y Calle Jardines.

Así estaba la plaza del Ayuntamiento el pasado domingo por la lluvia, cuando se aplazó el acto de celebración. / Alex Domínguez

Los jugadores se bajarán del autobús en la fachada principal del Teatro Castelar, desde donde iniciarán un recorrido a pie que pasará por la plaza Antonio Porpetta, la calle Nueva y la calle Colón hasta llegar, no antes de las 20:30 horas, a la plaza del Ayuntamiento, donde la afición esperará a su equipo para celebrar el ascenso. El acto contará con un DJ que amenizará la espera y dará ambiente al acto.

Los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos del Eldense accederán al Ayuntamiento, donde les esperará el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, junto a su equipo de gobierno. Entonces la presidenta del Deportivo, Carolina Holguín, firmará el Libro de Honor de la ciudad, y el alcalde le hará entrega de una placa conmemorativa por el éxito logrado.

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El acto finalizará con la expedición deportivista asomándose al balcón consistorial, desde donde dedicarán unas palabras a la afición, celebrarán ese tan deseado ascenso a Segunda División y sonará el Himno del CD Eldense, en una tarde que sepromete ser una gran fiesta para el deportivismo.