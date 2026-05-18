El Nuevo Pepico Amat de Elda se convierte en el mayor fortín de la historia de la Primera RFEF

48 puntos de 57 posibles en el Nuevo Pepico Amat. Un 84% del total. Es la cifra mágica que ha logrado el Eldense esta temporada en su estadio y que ha marcado el camino de su regreso a la Segunda División. 15 triunfos, tres empates y una sola derrota. Unos registros nunca antes vistos en la Primera Federación desde que se fundó la categoría en la temporada 2021-2022, por la que han pasado estadios como Riazor, El Sardinero o La Rosaleda, entre otros. Ninguno de esos campos alcanzó los 48 puntos que ha visto el Nuevo Pepico Amat lograr a su Deportivo este curso.

Los registros cosechados por el equipo en casa han significado la gran clave del éxito deportivista, de su regreso a la categoría de plata por la vía rápida, con una jornada de sobra. A esos 48 puntos se suman 39 goles a favor y solo 16 en contra, además de triunfos abultados frente al Ibiza (3-0), Gimnàstic de Tarragona (4-1) o Europa (3-0). Una dominancia total, en la que solo se ha dejado puntos frente a Juventud Torremolinos (3-3), Real Murcia (1-1), Alcorcón (2-2) y Antequera (1-3), en la que fue la única derrota como local del curso.

MEJORES LOCALES EN LA HISTORIA DE LA PRIMERA FEDERACIÓN CD ELDENSE (2025-2026): 48 puntos Racing de Santander (2021-2022): 47 puntos FC Andorra (2021-2022): 47 puntos CD Castellón (2023-2024): 46 puntos RC Deportivo de La Coruña (2022-2023): 44 puntos Villarreal B (2021-2022): 44 puntos Albacete (2021-2022): 44 puntos

Eso sí, en los resultados a domicilio ha estado el gran punto a mejorar del equipo de Claudio Barragán. A falta de la última jornada, este sábado a las 18:30 horas en Murcia, solo ha logrado cuatro triunfos en 18 partidos (además de nueve empates y cinco derrotas). Suma 21 puntos lejos de Elda, cifra que le sitúa como séptimo clasificado a nueve unidades del Sabadell, mejor visitante de la liga. Además, apenas ha hecho 18 tantos lejos del Pepico, promediando un tanto por partido.

Noticias relacionadas

Similitudes con la 2022-2023

La dinámica que ha tenido el Deportivo en casa y a domicilio recuerda a la de la campaña 2022-2023, que también terminó con el equipo en Segunda División. Eso sí, en aquella ocasión el Eldense ascendió tras un largo y duro "play-off" de ascenso, no de manera directa. Con Fernando Estévez como técnico, aquel equipo terminó la campaña invicto en el Nuevo Pepico Amat. Ganó 12 partidos y empató siete haciendo un total de 43 puntos, cinco unidades menos que este año con Claudio (y Javi Cabello).