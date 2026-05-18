CD Eldense | Récord en la categoría
El Nuevo Pepico Amat de Elda se convierte en el mayor fortín de la historia de la Primera RFEF
El Eldense ha sumado 48 puntos en su estadio esta liga, unos registros que nunca nadie había alcanzado desde la creación de la categoría y que han resultado claves en la consecución del ascenso
48 puntos de 57 posibles en el Nuevo Pepico Amat. Un 84% del total. Es la cifra mágica que ha logrado el Eldense esta temporada en su estadio y que ha marcado el camino de su regreso a la Segunda División. 15 triunfos, tres empates y una sola derrota. Unos registros nunca antes vistos en la Primera Federación desde que se fundó la categoría en la temporada 2021-2022, por la que han pasado estadios como Riazor, El Sardinero o La Rosaleda, entre otros. Ninguno de esos campos alcanzó los 48 puntos que ha visto el Nuevo Pepico Amat lograr a su Deportivo este curso.
Los registros cosechados por el equipo en casa han significado la gran clave del éxito deportivista, de su regreso a la categoría de plata por la vía rápida, con una jornada de sobra. A esos 48 puntos se suman 39 goles a favor y solo 16 en contra, además de triunfos abultados frente al Ibiza (3-0), Gimnàstic de Tarragona (4-1) o Europa (3-0). Una dominancia total, en la que solo se ha dejado puntos frente a Juventud Torremolinos (3-3), Real Murcia (1-1), Alcorcón (2-2) y Antequera (1-3), en la que fue la única derrota como local del curso.
MEJORES LOCALES EN LA HISTORIA DE LA PRIMERA FEDERACIÓN
- CD ELDENSE (2025-2026): 48 puntos
- Racing de Santander (2021-2022): 47 puntos
- FC Andorra (2021-2022): 47 puntos
- CD Castellón (2023-2024): 46 puntos
- RC Deportivo de La Coruña (2022-2023): 44 puntos
- Villarreal B (2021-2022): 44 puntos
- Albacete (2021-2022): 44 puntos
Eso sí, en los resultados a domicilio ha estado el gran punto a mejorar del equipo de Claudio Barragán. A falta de la última jornada, este sábado a las 18:30 horas en Murcia, solo ha logrado cuatro triunfos en 18 partidos (además de nueve empates y cinco derrotas). Suma 21 puntos lejos de Elda, cifra que le sitúa como séptimo clasificado a nueve unidades del Sabadell, mejor visitante de la liga. Además, apenas ha hecho 18 tantos lejos del Pepico, promediando un tanto por partido.
Similitudes con la 2022-2023
La dinámica que ha tenido el Deportivo en casa y a domicilio recuerda a la de la campaña 2022-2023, que también terminó con el equipo en Segunda División. Eso sí, en aquella ocasión el Eldense ascendió tras un largo y duro "play-off" de ascenso, no de manera directa. Con Fernando Estévez como técnico, aquel equipo terminó la campaña invicto en el Nuevo Pepico Amat. Ganó 12 partidos y empató siete haciendo un total de 43 puntos, cinco unidades menos que este año con Claudio (y Javi Cabello).
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