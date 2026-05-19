Elda se tiñe de azulgrana para homenajear a su Deportivo: "¡A Segunda, oé!”

Locura por el campeón. La gente de Elda se echó este martes a las calles para celebrar el ascenso a Segunda División del Eldense, que competirá tres de las últimas cuatro temporadas en el fútbol profesional. Un logro sin precedentes en la historia reciente de la entidad, que fue celebrado con una multitudinaria rúa por el pueblo y terminó con recepción en el Ayuntamiento.

Fueron más de 3.000 los deportivistas que se dieron cita para celebrar que el Deportivo es campeón del grupo 2 de la Primera Federación, en una agradable tarde que acompañó la fiesta (no como el pasado domingo, para cuando todo estaba preparado pero una tromba de agua obligó a aplazarlo).

La tarde arrancó a las 19 horas en los aledaños del Nuevo Pepico Amat, donde futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores subieron al autobús descapotable habilitado para la ocasión. Recorrieron media ciudad durante más de una hora, con su salida del estadio y su paso por la Gran Avenida como los dos grandes focos donde el deportivismo se dio cita para felicitar a los héroes del ascenso.

La rúa azulgrana recorre las calles de la ciudad, este martes. / Áxel Álvarez

A su llegada al Teatro Castelar, sobre las 20:30 horas, la expedición azulgrana bajó del autobús y recorrió las últimas calles a pie hasta la plaza del Ayuntamiento de Elda, entre cánticos de "Campeones, oé" y "Aúpa Deportivo".

En el edificio consistorial, entre luces y un DJ que hizo la espera más amena, esperaba al club el alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, junto a su equipo de gobierno. La expedición azulgrana, encabezada por su presidenta, Carolina Holguín, entró al Ayuntamiento. Allí, la principal mandataria del Deportivo firmó en el Libro de Honor de Elda, ejerciendo como sucesora de Pascual Pérez, presidente del Eldense hasta octubre de 2025 y artífice del último ascenso a Segunda, en 2023.

La presidenta del Eldense, Carolina Holguín, firma en el Libro de Honor de la ciudad con la presencia del alcalde, Rubén Alfaro, y el edil de Deportes, Enrique Quilez. / Áxel Álvarez

Tras ello, la plantilla y el cuerpo técnico se asomaron a los balcones del Ayuntamiento, con una plaza abarrotada de deportivistas. Todos fueron presentados por el speaker, uno tras otro, y dedicaron unas palabras a la afición y al año tan bonito vivido.

Entre ellos, destacó la emoción de uno de los más veteranos, Fidel Chaves. El mediapunta aseguró que "el pasado 25 de julio (cuando firmó por el Eldense) tomé una de las decisiones más difíciles de mi carrera. Diez meses después, puedo decir que para mí Elda es casa. Es un año que voy a recordar durante muchísimo tiempo y estoy bastante convencido de que voy a seguir aquí", comenta una de las estrellas del ascenso azulgrana. Otro de los que se mostró muy feliz fue Jesús Clemente, único superviviente de la plantilla que logró el ascenso hace tres años: "Siempre pensé que volver al Deportivo era una gran opción, pero nunca que sería tan feliz como lo estoy siendo".

Claudio Barragán, con una bufanda del Deportivo en la cabeza en la celebración del ascenso, este martes. / Áxel Álvarez

También tuvo palabras para la afición Claudio Barragán, el entrenador artífice del ascenso, quien pidió a la afición que "sigan apretando el año que viene en el Pepico. Sois el pulmón de este equipo". La afición interrumpió el discurso de su entrenador, que ya está renovado automáticamente tras el ascenso, para rogarle que siga en el banquillo deportivista la próxima campaña, al grito de "¡Claudio quédate!".

El más aclamado por diferencia por la afición del Deportivo fue Nacho Quintana. El atacante azulgrana se convirtió en el héroe frente al Atleti B, al anotar un doblete histórico que sirvió para remontar y ser campeón. "El año pasado fue muy complicado, pero en verano me quise quedar desde el primer momento porque estaba convencido de que íbamos a ascender. Me siento un eldense más. Estoy orgulloso por mí, pero sobre todo por estos compañeros que son maravillosos", dijo el delantero toledano.

"Yo ya sabía la ciudad que somos, pero puedo reafirmar que Elda es maravillosa. Poder haber formado parte de este ascenso con mi familia y mi gente ha sido una cosa maravillosa", expresó un emocionado Hugo Alba, a quien la afición le pidió que se quede la próxima temporada. El petrerí también se mostró convencido con seguir defendiendo los colores de su equipo. "Tengo contrato en Serbia... ojalá hacer lo que me está pidiendo la gente. A mí me gustaría quedarme", agregó el joven delantero.

Los jugadores del Deportivo festejan el ascenso en las escaleras del Ayuntamiento, junto al alcalde Rubén Alfaro. / Áxel Álvarez

Los hinchas del Deportivo, además, también pidieron la continuidad el próximo año de Ramón Vila, Álex Serra, Floris Smand y Dioni de cara a la próxima temporada, entre otros. La fiesta finalizó con el Himno Oficial del CD Eldense retumbando en la Plaza del Ayuntamiento pasadas las 22 horas, cuando los aficionados comenzaron a desfilar hacia sus hogares ya ilusionados con la próxima campaña… y con una certeza: que el Deportivo la iniciará nuevamente en el fútbol profesional.