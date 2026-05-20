La presidenta del Eldense, con la ambición por las nubes: "Hablar de Primera no es ninguna locura"

Ocho meses como presidenta y un ascenso a Segunda División. Difícilmente mejorable es el bagaje al frente del Eldense de Carolina Holguín, máxima mandataria del club desde el pasado mes de octubre. Pero la presidenta del club, tras salir campeones del grupo 2 de la Primera RFEF, quiere seguir haciendo crecer al Deportivo. Es el mensaje que traslada desde el salón del Ayuntamiento, todavía celebrando el cuarto ascenso a la categoría de plata en la historia del Eldense.

Holguín ha valorado de manera francamente positiva la temporada del Deportivo, pero no se ha querido olvidar de los momentos difíciles que pasó en sus primeros compases al frente del club. "El recorrido ahora parece corto, pero en realidad ha tenido mucho trabajo. Hemos tratado de hacerlo desde el consenso y el respeto a todo el mundo. Hemos encontrado piedras, pero finalmente hemos conseguido el objetivo a base de trabajo. Esto es la consecuencia de lo bien que se ha hecho desde cada una de las áreas", explica la máxima responsable de la gestión del Deportivo.

La presidenta del Eldense, Carolina Holguín, encabeza la rúa deportivista por el ascenso. / Áxel Álvarez

La presidenta del Eldense, pese al importante negocio económico que podría hacer el fondo inversor tras el ascenso, con la opción de vender el club por una cuantía francamente superior a la que pagó hace apenas nueve meses, ha dejado claro que la intención es hacer un "proyecto a largo plazo" en el Deportivo. "Nosotros siempre que llegamos a un lugar nuestra intención es mirar a largo plazo. Miramos mínimo a cinco años vista, tal vez un poco más. Pero bueno, vamos paso a paso. Conforme se vayan dando las cosas", explica.

Mirando al futuro... ¿y a Primera?

Carolina Holguín, en un mensaje tremendamente optimista, quiere mirar al futuro pensando en el Deportivo como un equipo asentado en el fútbol profesional. Fija el objetivo de "consolidar la categoría" para la próxima temporada... pero también mira hacia arriba sin complejos: "El año que viene será un año de consolidarnos en Segunda División, pero también en cada una de las áreas del club. Ese es el siguiente objetivo que nos marcamos para seguir avanzando en este camino".

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La presidenta del Deportivo saluda a la afición desde uno de los balcones del Ayuntamiento, este martes. / Áxel Álvarez

¿Y pensar en un segundo ascenso a Primera, es una locura? "No. Para mí eso nunca puede ser una locura. Lo dije desde el primer día. Vamos a ir paso a paso, con los pies en el suelo. Pero con los objetivos muy altos, con los objetivos en el cielo. Y el cielo es llegar a Primera División y a competiciones europeas. ¿Por qué no podemos? Pero bueno, obviamente todo eso parte de una estabilidad emocional y financiera. Sin volvernos locos. Ahora lo que nos toca es asentarnos en Segunda División y ya habrá tiempo de pensar en un segundo ascenso", afirma la presidenta, con su característica rotundidad.