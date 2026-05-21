El Ayuntamiento de Elda quiere seguir patrocinando al Eldense la próxima temporada

Salvo inesperado cambio de guion, el Ayuntamiento del Elda y el Deportivo Eldense seguirán de la mano en la temporada 2026-2027. El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, transmitió a este periódico, en la fiesta del ascenso azulgrana, que su equipo de gobierno ha decidido seguir colaborando en el crecimiento del club el próximo año, tras el regreso del Deportivo a la Segunda División del fútbol español. "Nuestra intención es continuar patrocinando al club, ya lo hemos trasladado al club. Estamos satisfechos de que esa marca también esté dando sus frutos", explicó Alfaro sobre las intenciones de su equipo.

El patrocinio del Ayuntamiento al Deportivo bajo la marca 'Elda te deja Huella' ha inyectado cerca de un millón de euros durante la presente temporada en las arcas del club. Con el regreso a Segunda, el Consistorio está decidido a seguir apoyando al equipo de la ciudad, debido a la "gran proyección de Elda" que implica. "Al final es una parte importante del marketing de esta ciudad. Llevamos nuestra marca en una camiseta de victorias, de triunfos. Esa camiseta se paserará el año que viene por toda España y este año nos ha permitido ser campeones del grupo 2 de la Primera RFEF", añade a su explicación el alcalde.

Alfaro se mostró "muy emocionado" en la fiesta por el ascenso del Deportivo, que llevó a más de 3.000 eldenses a las calles durante la celebración. "He tenido la grandísima suerte de vivir dos ascensos a Segunda División como alcalde. Y como un eldense más que soy, pues es un tremendo orgullo ver de nuevo ahí al club histórico de esta ciudad. Para mí representa una grandísima emoción. Luego la repercusión que esto trae a la ciudad es impresionante. Es muy bueno tener esa proyección a través del fútbol que nos permitirá visitar grandes campos de todo el país", explica el primer edil.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, saluda al entrenador Claudio Barragán, en la fiesta del ascenso. / Áxel Álvarez

El alcalde de Elda también quiso ensalzar a la afición deportivista, a la que califica como "sana y muy respetuosa". "Su afición es una de las mejores cosas que tiene el Deportivo Eldense. Es sana, respetuosa y trata de siempre pasarlo bien. Así lo hacemos siempre con las aficiones de fuera que nos visitan". "Ya nos van conociendo en el fútbol de Segunda División y a nosotros nos toca prepararnos para vivir este gran espectáculo", añade.

Confianza en la propiedad

Rubén Alfaro quiso transmitir su confianza y buena relación con la propiedad del Eldense, encabezada por Carolina Holguín, su presidenta. Llegaron al club el pasado mes de octubre a través de un fondo de inversión multinacional, con representación especialmente de Colombia. Y han logrado llevar a la entidad azulgrana al fútbol profesional en apenas ocho meses.

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"A nosotros la propiedad nos traslada muchísima confianza y un montón de sentido común a la hora de trasladarnos las cosas. Desde el Ayuntamiento tenemos una gran confianza en la propiedad, en su presidenta y en el proyecto que tienen. Hemos escuchado lo que quieren hacer con el club y creemos que es algo muy interesante desde el punto de vista deportivo, pero también en lo que quieren hacer con la cantera. Creo que es una propiedad que ha llegado y se ha alineado muy bien con los valores que tiene esta ciudad", explica sobre la relación entre el Consistorio y la propiedad del Eldense.