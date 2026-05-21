CD Eldense
Pérez Llorca recibe al Eldense en el Palau tras su ascenso a Segunda
El presidente de la Generalitat Valenciana felicita a la plantilla, cuerpo técnico y directivos del Deportivo por su regreso al fútbol profesional
El Eldense ha puesto fin este jueves por la tarde a sus actos festivos por el ascenso a Segunda División. La expedición del Deportivo ha visitado el Palau de la Generalitat Valenciana, donde ha sido recibido por el presidente Juanfran Pérez Llorca, quien ha felicitado uno a uno a futbolistas, cuerpo técnico y directivos del club por el éxito cosechado.
El jefe del Consell ha posado con la camiseta del Eldense en una foto de familia y ha hecho entrefga al capitán del equipo, Jesús Clemente, un obsequio tras el logro alcanzado. Una vez finalizada la semana festiva, que se inició el sábado tras ganar al Atleti B y siguió el martes, con una multitudinaria fiesta que terminó con recepción en el Ayuntamiento; el club azulgrana se centra en terminar la liga este domingo (18 horas), frente al Murcia.
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