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Pérez Llorca recibe al Eldense en el Palau tras su ascenso a Segunda

El presidente de la Generalitat Valenciana felicita a la plantilla, cuerpo técnico y directivos del Deportivo por su regreso al fútbol profesional

La expedición del Deportivo, junto a Pérez Llorca este jueves, en el Palau.

La expedición del Deportivo, junto a Pérez Llorca este jueves, en el Palau. / GV

Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

El Eldense ha puesto fin este jueves por la tarde a sus actos festivos por el ascenso a Segunda División. La expedición del Deportivo ha visitado el Palau de la Generalitat Valenciana, donde ha sido recibido por el presidente Juanfran Pérez Llorca, quien ha felicitado uno a uno a futbolistas, cuerpo técnico y directivos del club por el éxito cosechado.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, posa con una camiseta del Eldense, este jueves.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, posa con una camiseta del Eldense, este jueves. / GV

El jefe del Consell ha posado con la camiseta del Eldense en una foto de familia y ha hecho entrefga al capitán del equipo, Jesús Clemente, un obsequio tras el logro alcanzado. Una vez finalizada la semana festiva, que se inició el sábado tras ganar al Atleti B y siguió el martes, con una multitudinaria fiesta que terminó con recepción en el Ayuntamiento; el club azulgrana se centra en terminar la liga este domingo (18 horas), frente al Murcia.

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