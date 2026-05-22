Claudio Barragán, en la previa del Real Murcia-Eldense: "Todavía estoy en una burbuja"

Quién imaginaría allá por octubre que Claudio Barragán saldría a rueda de prensa con la sonrisa del que ya es campeón. Tras certificar el título del grupo 2 de Primera RFEF y el ascenso a Segunda División, el Eldense todavía tiene que enfrentarse al Real Murcia este domingo (18 horas) antes de disfrutar sus merecidas vacaciones. "Me levanto por la mañana y todavía no me creo que estemos en este momento, pero la realidad es que hemos sido un equipo regular y hemos merecido con creces el ascenso a segunda", declaró el técnico del deportivo antes del último encuentro de la temporada.

Claudio Barragán saluda a los aficionados del Eldense presentes en la celebración del ascenso. / CDE

Una vez asegurado el ascenso era momento de celebrar. Pese a restar una jornada por disputarse, Barragán y los suyos no han escatimado en celebraciones, más aún después de verse obligados a retrasar la rúa por las lluvias: "Esta semana ha sido una alegría inmensa. Ver a la gente en la calle, a los futbolistas y sus familias disfrutando te llena de satisfacción. Es la certificación de que las cosas han salido como uno quería. Todavía estoy en una burbuja".

El entrenador de Manises ya supo lo que era subir a la categoría de plata con otro equipo: "Desde Ponferrada creo que son trece años. También fue una pasada porque tenía un grupo muy similar al que me he encontrado aquí en Elda. Un poco como este año, confiamos en lo que veníamos haciendo y, afortunadamente, se dio".

Aun así, el técnico del deportivo no termina de confiar en sus sentidos. "Empiezas a mirar números y es difícil de asimilar. La verdad es que te enorgullece que la remontada del equipo ha sido espectacular. Miras los números y es mucho. De llegar a estar a once puntos del líder en su momento a ahora. Asimilar esto es complicado, por los rivales y por todo en general. Hay mucho nivel", aseguró Barragán.

Claudio Barragán y Fernando Torres se abrazan en la previa del partido contra el Atlético Madrileño. / ALEX DOMINGUEZ

Pese a ser una época de bonanzas en Elda, Claudio no disfrutó del cambio de fecha del próximo partido: "Independientemente de las celebraciones, el cambio de horario nos ha condicionado. Es una cosa que no entiendo. Tuvimos que cambiar el entrenamiento del miércoles, porque después de toda la parafernalia y lo que disfrutamos con la afición pensé que lo mejor era no entrenar por si acaso se lesionaba alguno. Hoy el entreno me ha encantado y espero que se vea reflejado el domingo en Murcia".

Con todo el pescado vendido en ambos lados del césped, es plausible pensar que ambos equipos no mostrarán su mejor nivel. "No me gustaría que el partido sea como un solteros contra casados. Sé en la circunstancia que nos encontramos. Parece que cuando haces la mudanza viene la calma, pero yo quiero que mi equipo compita y se divierta. No tenemos que hacer nada extraordinario, simplemente lo que venimos haciendo. Enfrente, como vayas de paseo contra el equipazo que tiene el Real Murcia, pues igual nos volvemos cabreados", afirmó el entrenador azulgrana.

Lo que sí dejó entrever Barragán es que igual alinea algún nombre poco habitual: "Puede haber un poco de todo. El partido es la despedida de un gran futbolista como es Pedro León. Sabemos que va a haber algo de fiesta en Murcia y nosotros nos podemos unir en el buen sentido. Sacaremos un equipo competitivo. ¿A qué entrenador no le gusta ganar? Lo que queremos es ir a Murcia a hacer un buen partido y que los que jueguen tengan buenas sensaciones y terminen el partido contentos".

Además, Claudio aportó luz en cuanto a los jugadores con los que no podrá contar: "Rober (Ibañez) no va a poder jugar. Rubén (Quintanilla) tiene muchas papeletas de poder participar, lo que no sé si lo hará de principio o después. Es uno de los que queremos que participe, sin duda".

Los jugadores del Eldense posan con la afición de fondo en la celebración del ascenso. / Axel Álvarez

Con el éxito entre los brazos, es momento de cumplir lo prometido. "Dije que si éramos campeones me afeitaba la cabeza. Recuerdo cuando subimos en Melilla con el Elche que también me tinté. Lo que pasa es que a ellos (los jugadores del Eldense) les queda mejor que a mí. Tienen más pelo y más planta", declaró Barragán entre risas.

No todo fueron alegrías en la temporada del deportivo. Cuando Barragán fue ascendido desde el filial, el equipo marchaba 13º. "Cuando llegué, ascender era algo impensable. Yo siempre digo que hay que creer", afirmó Claudio. "Hemos tenido equipazos en la categoría y, conseguir el campeonato como lo hemos hecho era impensable. Es cierto que, mirando el calendario, pensaba que en este partido nos lo íbamos a jugar todo los dos, pensando que el Murcia iba a estar en “play-off” y nosotros también. Afortunadamente para nosotros, no ha sido así", añadió.

Lo que tampoco podía imaginar el técnico azulgrana era el apoyo que recibió durante la rúa de celebración del pasado martes. "Lo de la afición fue espectacular. No pensaba que iba a haber tanta gente. Me sorprendió gratamente. He tenido ascensos como futbolista, pero eso fue un espectáculo. Espero que el año que viene nos empujen y al final podamos celebrar algo", agradeció Barragán.

Claudio Barragán, aclamado por la plantilla del Eldense y del filial. / Alejandro Ruiz

Claudio ha vivido una temporada casi insólita. Los dos equipos que ha dirigido esta campaña, el Eldense y su filial, han logrado el ascenso. "Es difícil eso. Es verdad que todos los que estábamos en el filial tuvimos culpa de confeccionar la plantilla. Dejé el filial con una derrota, en parte porque los chavales sabían que les iba a dejar durante unas jornadas y nos afectó. Luego dejo el equipo, lo coge Juan Andrés y creo que el mérito es totalmente suyo. Yo tengo una pequeña participación, pero el que ha llevado todo para adelante ha sido él", confesó el entrenador.

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Antes de marcharse, Barragán tuvo tiempo para dar una pista sobre su futuro tras el ascenso. "Alguna cláusula había. Lo que pasa es que no me gusta hablar de esas cosas. De momento, si no pasa nada, estaremos peleando a muerte otra vez", concluyó Claudio.