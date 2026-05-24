El "efecto Claudio": las claves de un entrenador ya histórico para el Eldense

La historia de Claudio Barragán y un ascenso imposible... hasta su llegada. Dentro de los muchos, y la mayoría memorables, protagonistas que ha tenido el regreso deportivista a la Segunda División, el nombre de su entrenador destaca en cualquier análisis que se pueda hacer. Ya sea en lo emocional, en lo comunicativo, en lo futbolístico o incluso en lo humano. Cogió a un Deportivo en formación, al que le daba incluso respeto el mencionar públicamente el objetivo de jugar el "play-off". Y lo hizo campeón con una jornada de sobra.

Un hombre que lleva más de 40 años ligado al mundo del fútbol, pero que asumió la noche del Eldense-Atleti B como "una de las más felices" que recuerda. Y que seguirá encabezando el proyecto la próxima temporada, en el fútbol profesional. Pero la historia de Claudio, así como su emoción en sala de prensa, cuando apenas le salían las palabras tras el ascenso; es difícilmente entendible sin comprender su camino hasta el primer equipo del Deportivo.

Barragán, aquel futbolista que maravilló en el Súper Dépor, que fue internacional con España y que hizo historia con el Elche, nunca había corrido la misma suerte como técnico. Un ascenso con la Ponferradina a Segunda en la 2011-2012 dan brillo a un currículum en grandes clubes, pero algo deslucido. Una etapa en el banquillo del Martínez Valero, Hércules, Cádiz, Mirandés, Recreativo de Huelva... en ninguno pudo repetir las grandes gestas que sí logró como jugador.

Claudio Barragán, sonriente tras el triunfo del Eldense frente al Marbella, el domingo. / CDE

Desde hace varios años, decidió apartarse del foco futbolístico. Pero a principios de marzo de 2025, cuando entrenaba al Costa City en la Segunda FFCV (octava categoría), su carrera volvió a dar un giro de 180 grados. El Deportivo, en un intento desesperado por salvar a su filial, le hizo una oferta... y Barragán aceptó. Con el cambio en el banquillo, el filial azulgrana sumó siete victorias en ocho partidos y logró salvarse en Lliga Comunitat (sexta categoría) de manera heroica, con renovación incluida.

Salto al primer equipo

Claudio arrancó la temporada en el filial, con quienes llamaba "mis chavales", en un proyecto que aspiraba a saltar a Tercera RFEF. Pero en octubre recibió la llamada desesperada de un primer equipo que no arrancaba. Dos triunfos en las primeras ocho jornadas supusieron la destitución de Javi Cabello... y el club pensón en Barragán. Tardó poco en asentarse y garantizar su continuidad hasta final de temporada, con un triunfo frente al Hércules en el derbi como paso definitivo.

Desde entonces, ha sido clave en la evolución futbolística del equipo. Con un 4-2-3-1 que ha ido variando según las necesidades y las ausencias de la plantilla, ha logrado mantener una continuidad durante la temporada que ha marcado el camino al cielo. La evolución de futbolistas como Nacho Quintana, Guille Macho o Álex Serra también tienen el relevo en el banquillo como punto de partida. Y quienes han convivido con él durante estos ocho meses están todos de acuerdo: ha sabido interpretar a la perfección en cada momento las necesidades del equipo.

Noticias relacionadas

"Empecé en Segunda Regional. El año pasado, tras una reunión estando en el Costa City, acepté la propuesta del filial del Eldense. Era complicado salvarles, pero hicimos 21 puntos de 24 posibles. Este año empecé con ellos y ya se veía que eran un equipazo (sobre el filial, que también ha ascendido)", cuenta un emocionado Claudio sobre sus éxitos de esta temporada. Podrá seguir dándoles forma en Segunda, después de una renovación tan merecida como necesaria para la estabilidad del proyecto.