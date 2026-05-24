El Eldense le regala una plácida despedida a Pedro León

El Eldense cerró una temporada sobresaliente cayendo por 3-0 contra un Real Murcia que la semana pasada dejaba sellada la salvación. El encuentro sirvió de despedida para ambos equipos. El eterno Pedro León, con los murcianos, disputó su último partido y, a expensas de ver qué jugadores no seguirán en la institución alicantina, fue un partido para hacer rotaciones.

Antes de escuchar el pitido inicial, el Real Murcia realizó un pasillo de homenaje a los azulgranas y el presidente de la Federación Valenciana les entregaba el trofeo de campeones del Grupo 2 de Primera RFEF.

El encuentro arrancaba siendo de color grana con un primer gol que no se hizo de rogar. De un centro de Cristo, definía de cabeza Pedro Benito para adelantar al cuadro local. El equipo de Curro Torres dominó con varias aproximaciones en pies de Pedro León y Flakus, previo a que Jorquera hiciera el segundo tanto local, resultado cómodo para los de casa.

En la segunda parte el Real Murcia ejecutaba el tercero de un balón asistido por Pedro León y resuelto por Álvaro Bustos que ponía todavía más tierra de por medio. No compareció el Eldense que ya pensando en bajar la persiana apenas creaba ocasiones sobre área de los de casa que mandaban en un encuentro donde el cambio de Pedro León, hizo rugir al estadio pimentonero.

Noticias relacionadas

Sin nada que echarse a la boca, el partido se fue consumiendo en lo deportivo con un triunfo claro del Real Murcia frente a un Eldense que disfrutó de su fiesta y del trofeo de campeón del grupo segundo.