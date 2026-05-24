Primera RFEF | Jornada 38
El Eldense le regala una plácida despedida a Pedro León
El deportivo cae contra el Real Murcia en un partido donde celebraron el campeonato de Primera RFEF
David Sánchez
El Eldense cerró una temporada sobresaliente cayendo por 3-0 contra un Real Murcia que la semana pasada dejaba sellada la salvación. El encuentro sirvió de despedida para ambos equipos. El eterno Pedro León, con los murcianos, disputó su último partido y, a expensas de ver qué jugadores no seguirán en la institución alicantina, fue un partido para hacer rotaciones.
Antes de escuchar el pitido inicial, el Real Murcia realizó un pasillo de homenaje a los azulgranas y el presidente de la Federación Valenciana les entregaba el trofeo de campeones del Grupo 2 de Primera RFEF.
El encuentro arrancaba siendo de color grana con un primer gol que no se hizo de rogar. De un centro de Cristo, definía de cabeza Pedro Benito para adelantar al cuadro local. El equipo de Curro Torres dominó con varias aproximaciones en pies de Pedro León y Flakus, previo a que Jorquera hiciera el segundo tanto local, resultado cómodo para los de casa.
En la segunda parte el Real Murcia ejecutaba el tercero de un balón asistido por Pedro León y resuelto por Álvaro Bustos que ponía todavía más tierra de por medio. No compareció el Eldense que ya pensando en bajar la persiana apenas creaba ocasiones sobre área de los de casa que mandaban en un encuentro donde el cambio de Pedro León, hizo rugir al estadio pimentonero.
Sin nada que echarse a la boca, el partido se fue consumiendo en lo deportivo con un triunfo claro del Real Murcia frente a un Eldense que disfrutó de su fiesta y del trofeo de campeón del grupo segundo.
Ficha técnica
Real Murcia: Diego Piñeiro, Cristo Romero, Alberto González (Jon García, 64'), Sergio Moyita, Palmberg (Isi Gómez, 64'), Pedro León (Juan Carlos Real, 70'), Oscar Gil, David Vicente, Joel Jorquera (Alvaro Bustos, 46'), Flakus (Pablo Reyes, 81') y Pedro Benito.
CD Eldense: Pablo Valencia, Smand, Dumic, David Ruiz, Rafa Nuñez (Nacho Quintana, 46'), Arnau Gaixas (Bustillo, 68'), Borja Calvo (Boston, 63'), Manu Molina, Oscar Vega (Ibarrondo, 46'), Quintanilla (Hugo, 46') y Hugo Alba.
Goles: (1-0) Pedro Benito, 4', (2-0) Jorquera, 33', (3-0) Alvaro Bustos, 61'
Árbitro: David Cambronero (comité castellanomanchego). TA por los visitantes a Manu Molina y Oscar Vega.
Incidencias: Enrique Roca. 12.087 espectadores.
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