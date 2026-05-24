CD Eldense
Jesús Clemente, el único superviviente del último ascenso a Segunda del Eldense
El carrilero diestro también fue clave en el salto al fútbol profesional de hace tres años, entonces con Fernando Estévez en el banquillo
Pocos futbolistas en la historia del fútbol español podrán presumir de haber logrado tres ascensos a Segunda División... con apenas 25 años. En esa selecta lista aparece el nombre de Jesús Clemente. El futbolista nacido en Badajoz vivió el sábado 16 de mayo su tercer salto al fútbol profesional, segundo con el Deportivo. Entre medias, el que logró la temporada pasada en el Andorra, también cargado de épica. En verano decidió volver a bajar un escalón para regresar a Elda, la que siente como “su casa”. Y nueve meses después, mira hacia atrás con orgullo por la decisión que tomó.
Jesús Clemente llegó al Deportivo por primera vez en verano de 2022, de la mano de Fernando Estévez, que le conocía de su etapa en el Badajoz. En un proyecto bien dotado en lo económico, diseñado con la única idea de devolver a Elda al fútbol profesional 59 años después, encajó desde el primer día. Se hizo un hueco en el 4-4-2 de Estévez partiendo como interior por la derecha, con el trabajo y la capacidad física para repetir esfuerzos como su principal virtud. Aquel curso jugó un total de 33 partidos, anotando tres goles y repartiendo tres asistencias. Fue titular frente al Real Madrid Castilla, en el partido definitivo por el ascenso.
La temporada 2023-2024 siguió con el Deportivo en Segunda, en lo que ha sido su único año en la categoría de plata. El salto de categoría le hizo perder algo de importancia en el proyecto, pero jugó más de 1.900 minutos. En el verano de 2024, el club decidió no renovar su contrato. Clemente, que sí pretendía continuar en el club del Nuevo Pepico Amat, encontró acomodo en el Andorra, equipo que competía en Primera Federación con el objetivo del ascenso. Y el pacense volvió a cumplir con su cometido.
De hecho, su etapa en el Principado le sirvió para reinventarse futbolísticamente. Pasó a ser un habitual como lateral, adquiriendo poco a poco nociones defensivas. Con Beto Company, ahora entrenador del Hércules, logró el ascenso a Segunda después de un muy complicado "play-off", en el que primero superaron al Ibiza y en la final a la Ponferradina.
En verano, Víctor Lafuente se puso en contacto con él para volver a traerle a “casa”, a Elda. Y Clemente apenas dudó. Fue uno de los primeros en sumarse a un proyecto que todavía estaba en fase de construcción. En una temporada para el recuerdo, ha sido uno de los capitanes del vestuario, además de un imprescindible para Claudio Barragán. El técnico le ha situado como lateral derecho y como extremo, pero también como centrocampista o incluso delantero en momentos puntuales, debido a su capacidad para rendir en cualquier posición.
Pese a que ha tenido un par de lesiones musculares que han lastrado su temporada, ha sido titular en 26 ocasiones y cuenta con más de 2.300 minutos sobre el verde a lo largo del curso. Ha marcado tres goles, entre los que destaca el anotado frente al Hércules en el derbi de la primera vuelta, y formará parte de la plantilla que competirá el próximo año en Segunda División, en la que será su cuarta temporada defendiendo los intereses del Eldense.
“Siempre he sabido que sería una gran idea volver, que me recibiríais con los brazos abiertos. Pero nunca imaginé el cariño que he sentido este año y lo que hemos conseguido juntos”, reveló un emocionado Clemente el pasado martes desde los balcones del Ayuntamiento.
LOS OTROS QUE TAMBIÉN REPITEN
Dentro de la plantilla, el único futbolista que vuelve a ascender a Segunda con el Deportivo es Jesús Clemente... pero en el club hay muchos otros trabajadores que también celebran su segundo salto al fútbol profesional. Víctor Lafuente, director deportivo, Alfonso Losa, director de Marketing, Alejandro Aguirre, director de ticketing, Juan Canales, entrenador de porteros, Juanan García, readaptador físico, Juan Carlos Verdú, fisioterapeuta, Marcos Martínez, fisioterapeuta, Juan Amorós, encargado de material, Sergio Navarro, jefe de prensa, Marisa Membrive, logística, Sandra Gisbert, oficina, Raúl Gran, encargado de Recursos Humanos, y José Antonio Castilla, tesorero, también celebran un ascenso a la categoría de plata otra vez.
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