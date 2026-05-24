Nacho Quintana, el héroe del ascenso del Eldense: "Todavía no soy muy consciente de lo que he hecho"

Pregunta: ¿Cómo se asimila todo lo vivido desde la noche del ascenso?

Respuesta: Poco a poco. La verdad que están siendo unos días espectaculares, lo hemos disfrutado todos como niños pequeños. Después de una temporada que ha sido dura, es bonito poder conseguir un objetivo tan bonito para el club.

P: Y con doblete incluido para remontar por su parte. ¿Recuerda el momento de los goles?

R: La verdad que no soy muy consciente todavía de lo que he hecho. Tampoco mucho de cómo lo metí, sobre todo el segundo. Yo estaba fuera del campo y pensé: "Voy a activarme, a meterme de nuevo en la jugada. Por si acaso me cae el rebote". Y bueno, hay días que tienes suerte y me cayó a mí. El primer gol, tras dos intentos, es más bonito. Pero el segundo es algo más feo (risas). Pero bueno, me quedo con ese segundo porque es el que más vale.

P: Supongo que todavía siguen llegando felicitaciones al móvil...

R: Sí, ha sido una locura. En las malas también me suelen llegar muchos mensajes, pero lo de esta semana no ha tenido sentido. El apoyo que he recibido ha sido espectacular, la verdad que era impensable vivir todo esto después de lo que pasó el año pasado. Yo las redes sociales me las quité hace un tiempo, no las utilizo. Pero mensajes por Whatsapp ha sido una locura.

Nacho Quintana celebra el 2-1 frente al Atleti B, este sábado en Elda. / Alex Domínguez

P: Es difícil entender su historia de superación en el Eldense sin mencionar la temporada pasada. ¿Cómo la recuerda?

R: Se ha hablado mucho del tema de llevar el '9' a la espalda (lo llevó durante la temporada 2024-2025) en relación con la presión. Yo no creo que haya sido eso. En el Lugo llevé el '9' y rendí bien e hice goles. Yo creo que es más bien una cuestión de fútbol. A lo que jugamos el año pasado no tuvo nada que ver con este año. Me viene mejor lo que propone Claudio: ser algo más vertical y asociativo. También sin balón presionar siempre, porque tengo esa capacidad para repetir esfuerzos.

P: ¿Y cómo gestionó esa crítica?

R: Simplemente traté de no darle mucha importancia. Practicamos un deporte en el que siempre estamos expuestos a que se nos pueda criticar. Yo creo que no me ha afectado mucho. Lo único que ha hecho es que crecieran mis ganas de revertir la situación y de no diré callar bocas... pero ya me entiendes. Simplemente quería resarcirme, demostrar que no era ese futbolista que algunos estaban comentando. Pero bueno, trato de no hacer caso a todo eso. Porque ni en las malas era tan malo ni en las buenas soy tan bueno. Yo sé el futbolista que soy y creo que, al margen de si me he podido merecer o no hacer esos dos goles del ascenso, mantener la humildad que me ha traido hasta aquí.

Dario Dumic y Nacho Quintana, únicos dos supervivientes de la anterior temporada, festejan el ascenso durante la rúa. / CDE

P: Volviendo a esta temporada. Ha sido el único que se quedó junto a Dario Dumic del año pasado. ¿Cómo ha vivido la campaña desde el principio, con todos los cambios y momentos complicados que se han producido?

R: Es una realidad que se produjeron muchos cambios, demasiados. Es algo que te genera incertidumbre cuando estás en un vestuario. Pero la verdad que viéndolo con perspectiva, creo que todos los cambios que se han dado han sido para bien. No te voy a mentir. Este club ahora mismo está en una situación que cualquier hubiera firmado hace un año. Aunque a mí en lo personal he de decirte que siento que no me ha afectado prácticamente nada. Al final yo me centro en jugar al fútbol, en hacerlo bien en los entrenamientos y prácticamente nunca me salgo de ahí.

P: Ha marcado once goles sin jugar como delantero centro. Y junto al doblete del Atleti B también destaca el que le hizo al Sabadell, cuando eran líderes en el mes de febrero. Ha sido clave en las dos noches más importantes de la temporada...

R: Eso pensaba el otro día. Que el del Atleti B fue importante... pero el del Sabadell también. Si hubiéramos perdido aquel partido, era un adiós a luchar por ser campeones. Pero bueno, he tenido esa suerte. Lo podría haber metido otro, pero justo este año es que ha salido todo redondo. Es la sensación general que tengo, te mentiría si te digo otra cosa.

"Si me preguntas ahora mismo, claro que te diré que sí" Nacho Quintana — Delantero del CD Eldense

P: Dijo en la rúa que se sentía "un eldense más". Tras un año así, imagino que no pasa otra cosa por su cabeza que seguir en el Deportivo... ¿no?

R: Yo aquí la verdad que soy muy feliz, me he adaptado muy bien a lo que es la ciudad. Lógicamente en el fútbol es difícil saber lo que va a pasar, pero yo sí que sé que estoy muy contento de formar parte de este club. Si me preguntas ahora mismo, claro que te diré que sí. Tengo mucha ilusión por volver a jugar aquí en Segunda. Yo creo que seguiré seguro.

P: ¿Con qué idea asciende el Eldense a Segunda?

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R: Pues al margen de objetivos claros, intentar hacer un grupo tan bueno como este año y luchar para que las cosas salgan así de bien. Evidentemente somos conscientes de que tocará pelear por la permanencia, pero la clave será competir con la misma ilusión que este año.