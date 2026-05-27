El Ayuntamiento de Elda seguirá patrocinando al Eldense la próxima temporada

Pese a haber pasado poco más de una semana y media desde el ansiado ascenso al fútbol profesional, el Eldense no cesa ni un instante en la preparación de cara a la próxima temporada. Este miércoles, con el Ayuntamiento de Elda como sede, Rubén Alfaro, alcalde de la ciudad y Carolina Holguín, presidenta de la entidad, han hecho pública la renovación de un patrocinio que seguirá uniendo a Elda con el Club Deportivo Eldense otra temporada más. El patrocinio aportará al club 1,1 millones de euros y el lema "Elda te deja huella" seguirá estando presente en las equipaciones del decano de la provincia.

La rueda de prensa arrancó con Rubén Alfaro reiterando la felicitación al club por la "magnífica temporada" y por haber vuelto al fútbol profesional una temporada más tarde. Durante su intervención, el alcalde ha recalcado que es un ascenso muy importante para la ciudad, ya que el nombre de Elda "va a resonar desde el punto de vista nacional e internacional porque la Segunda División española tiene una alta calidad comparada con otros países". También se ha mostrado muy orgulloso de que la marca de la ciudad esté en la camiseta por cuarto año consecutivo.

Carolina Holguín y Rubén Alfaro, durante la rueda de prensa. / Kike Calabuig

Desde el Ayuntamiento se entiende este patrocinio como un escaparate al mundo entero. "Para nosotros es una gran oportunidad porque vamos a recibir a mucha gente de otros lugares y nos vamos a enfrentar a clubes históricos con grandes aficiones. Ascender al fútbol profesional hará que mucha gente venga a nuestra ciudad por lo que nos va a mejorar desde el punto de vista económico", comentaba Rubén Alfaro.

Después de la comparecencia del alcalde de Elda, ha llegado el turno de Carolina Holguín. La presidenta de la entidad ha señalado que este patrocinio es un orgullo para el club, pero también implica una gran responsabilidad de seguir obteniendo grandes resultados. Tras ello, ha querido destacar también que el buen momento no solo es cosa del primer equipo, sino que desde el club se está llevando a cabo un trabajo integral que se ha visto reflejado con el ascenso del Eldense B a Tercera Federación, con la temporada del equipo femenino y con los resultados del fútbol base.

Obsequio del club

Durante su comparecencia, Carolina Holguín, en nombre del Eldense, ha obsequiado a la ciudad de Elda con la medalla de campeones de Primera RFEF. "A la ciudad de Elda, con el agradecimiento del Club Deportivo Eldense por acompañarnos en cada paso del camino. Esta medalla de campeones pertenece a todos los eldenses porque este logro es fruto de la unión, el esfuerzo y la visión compartida de toda una ciudad", puntualizaba la dedicatoria que el club ha regalado a la ciudad.

Respecto al tema de las infraestructuras del club, el ascenso al fútbol profesional requiere una serie de inversiones en las que ya se está trabajando, destacando por encima del resto la iluminación del Nuevo Pepico Amat. Según ha adelantado la presidenta es un punto que lleva estando pendiente mucho tiempo. Este problema afecta directamente al presupuesto de la entidad, ya no solo por el hecho de la propia inversión, sino porque a cada partido en el que la iluminación no es correcta, el Eldense recibe una sanción económica. Hace alrededor de un año y medio llevar a cabo el proyecto oscilaba entre 1,7 y 1,8 millones de euros.

Solicitud de ayudas

Por otro lado, Rubén Alfaro ha pedido a instituciones mayores más ayudas para poder asentar al Eldense en la categoría de plata del fútbol español. "El Eldense se ha reafirmado como un proyecto serio y solicitamos a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante que ayuden también. Lamentablemente en los últimos tiempos no hemos encontrado ese soporte por parte de administraciones superiores que tiene más presupuesto que el Ayuntamiento de Elda, que ahora mismo está en torno a los 55.000 habitantes".

Pese a haber cerrado el acuerdo con la ciudad de Elda, el Eldense tiene previstos más patrocinios para seguir fortaleciendo las arcas del club. La presidenta de la entidad ha comentado que todo el mundo es bienvenido dentro del proyecto y ha hecho una llamada a las empresas de la comarca.

En lo que concierne al apartado deportivo, Carolina Holguín no ha confirmado la continuidad de Claudio Barragán como entrenador la próxima temporada, ya que quiere ser "cauta" y no pronunciarse hasta que esté todo cerrado. "Todos tenemos muchas ilusiones. Desde la dirección deportiva, la dirección general y la presidencia estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para conformar el mejor equipo humano y deportivo con el objetivo de consolidarse en el fútbol profesional", sentenciaba la presidenta.